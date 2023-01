Tết vẫn vui dù bạn có một năm chưa hoàn hảo

Nhiều người luôn háo hức khi nói về lễ Tết. Tiệc tùng tưng bừng, quây quần bên gia đình, được gác hết công việc sang một bên là những yếu tố khiến họ yêu thích dịp này.

Tuy nhiên, vẫn có không ít cá nhân nghĩ ngược lại. Sau một năm thiếu thuận lợi, chưa đạt được thành tựu gì hoặc gặp thất bại, họ mệt mỏi khi phải hướng về tương lai.

Lúc này, khoảnh khắc giao thừa chẳng còn ý nghĩa gì. Cảm giác lo âu, căng thẳng nhanh chóng bao trùm cuộc sống, khiến nhóm này khó thoải mái để làm bất kỳ điều gì.

Nếu cũng đang chán chường với một năm chưa trọn vẹn, bạn không cô đơn và bế tắc. Quan trọng hơn cả, bạn cần vài chiến lược phù hợp để vượt qua cảm xúc tiêu cực, hướng Tết Quý Mão với nhiều sự thuận lợi hơn, theo SELF.

Nhà trị liệu tâm lý Madison Wise cho rằng chúng ta cần “gói ghém” mọi thứ tồi tệ của năm cũ trước khi bước sang giai đoạn mới. Bạn cần liệt kê, nhìn lại tổng thể những điều chưa hài lòng và chấp nhận chúng như một phần trong hành trình phát triển bản thân.

“Thực tế, việc này có thể khiến mọi người phải nhớ về ký ức tồi tệ nào đó. Tuy nhiên, nếu mãi né tránh, cảm xúc ấy sẽ tiếp tục đeo bám bạn trong năm 2023. Cách duy nhất để vượt lên là dũng cảm đối diện”, Wise nói.

Bên cạnh đó, bạn nên lập danh sách mọi điều tích cực đã đến với mình thời gian qua. Chẳng hạn, 10 nhiệm vụ đã hoàn thành tốt, 10 chuyện tử tế người khác dành cho mình…

Bởi chắc chắn, dù năm cũ tồi tệ đến đâu, bạn vẫn có những thành công, hoặc khoảnh khắc vui vẻ đáng trân trọng. Đồng thời, thay đổi góc nhìn một chút cũng giúp bạn nhanh chóng đưa cảm xúc về thế cân bằng.

Ngoài ra, viết thư gửi bản thân cũng là gợi ý khá thú vị. Thông qua con chữ, bạn có thể tự trải lòng, bày tỏ những cảm xúc thầm kín nhất. Nhờ hoạt động này, bạn dễ dàng tự hỏi - đáp về một số vấn đề còn vướng mắc, cũng như tìm giải pháp phù hợp và thay đổi tình hình cho năm sau.

Dù năm cũ có tồi tệ đến đâu, bạn vẫn cần đối xử nhẹ nhàng với bản thân. Thay vì nhốt mình trong phòng và tiếp tục buồn bã, hãy hướng đến đêm giao thừa của riêng mình.

Bạn có thể tự xây dựng kế hoạch tận hưởng thời khắc chuyển giao theo cách riêng. Tụ tập cùng vài người bạn thân để ăn tối, xem pháo hoa chưa bao giờ là ý tưởng tồi.

Song, bạn vẫn được khuyến khích ăn diện thật sang trọng và tận hưởng đêm riêng tư tại quầy bar yêu thích. Mọi hoạt động đều tuyệt vời, miễn bạn thực sự muốn tận hưởng chúng.

“Đừng ngại đi chệch khỏi chuẩn mực. Cứ thoải mái làm điều gì đó khác biệt. Bạn sẽ có động lực để hướng tới năm mới thú vị, may mắn hơn”, nữ chuyên gia chia sẻ.

Được thăng chức hoặc tăng mức thu nhập là các mục tiêu thường thấy khi chúng ta bước sang năm mới. Nếu đó thực sự là mục tiêu của bạn, hãy tiếp tục theo đuổi nó.

Tuy nhiên, thay vì cụ thể hóa mọi thứ, bạn nên cân nhắc liệt kê nguyện vọng theo nhóm nội dung, sau đó mới tiến hành liệt kê. Chẳng hạn: cải thiện sức khỏe tinh thần, nâng cao năng suất làm việc nhóm…

Đừng vội đắn đo khi thấy chúng thiếu cụ thể và không có cơ sở đo lường. Vốn đã có tâm trạng không ổn định với năm cũ, bạn sẽ có xu hướng nhìn mọi thứ một cách nặng nề hơn. Việc đặt mục tiêu cũng khó thực tế và thường nghiêng về hướng phi thực tế, hoặc vượt quá năng lực cá nhân.

“Lời khuyên của tôi là tập trung vào kế hoạch nào đó khiến cuộc sống trở nên thú vị. Thay vì tự áp lực, bạn cần thư giãn và tập trung vào bản thân nhiều hơn. Sau một năm tồi tệ, tôi thường đặt mục tiêu như ‘cười nhiều hơn’ hay ‘theo đuổi sở thích mới khiến mình vui’.

Hoặc bạn có quyền bỏ qua khâu lập kế hoạch năm, nếu thấy thiếu thoải mái. Tương lai vẫn có thể tốt hơn, dù có những gạch đầu dòng này hay không”, nhà trị liệu tâm lý Madison Wise khẳng định.

Cuối cùng, bạn hãy tin rằng mình sắp có 365 ngày nữa để thực hiện những mục tiêu dang dở, hoặc chưa hoàn thành đúng cách. Cảm giác tồi tệ dịp lễ Tết sẽ sớm qua đi, khi bạn tập trung và bám sát kế hoạch đã đề ra cho năm mới.

“Không có gì để đảm bảo mọi thứ nhanh chóng tuyệt vời trong tương lai. Song, nếu xốc lại tinh thần và nhìn nhận cuộc sống một cách tích cực hơn, bạn sẽ trở lại thế chủ động, mạnh dạn hơn trong các quyết định. Đó là bước đầu tiên để tạo ra giá trị tốt đẹp cho năm 2023”, Wise nói.

Đồng thời, nữ chuyên gia tin rằng chúng ta cần dành cho bản thân sự nghỉ ngơi xứng đáng nhằm hồi phục sức khỏe tinh thần. Chuyến du lịch đến hòn đảo yêu thích, vài ngày staycation tại khách sạn có view đẹp hoặc cho phép mình được ngủ nhiều hơn luôn là lời khuyên hàng đầu.

