Tết tóc như BlackPink

Thường xuyên lăng xê những kiểu tóc tết từ truyền thống đến mới lạ, 4 thành viên BlackPink tạo ra trào lưu làm đẹp mới, được các tín đồ thời trang nhiệt tình hưởng ứng.

Các thành viên BlackPink đặc biệt yêu thích kiểu tóc tết vừa đáng yêu vừa cá tính. Ảnh: @lalalalisa_m.

Là đại sứ của nhiều thương hiệu thời trang cao cấp, 4 thành viên BlackPink chứng minh gu thẩm mỹ ấn tượng qua loạt outfit nổi bật khi xuất hiện trên sân khấu, tham dự sự kiện. Không chỉ váy áo, makeup, kiểu tóc của các nữ thần tượng K-Pop cũng được người hâm mộ chú ý.

Tóc tết được Jennie, Jisoo, Rosé và Lisa nhiệt tình lăng xê, tạo thành trào lưu cho các tín đồ làm đẹp. Đây là kiểu tóc phù hợp với nhiều outfit, dễ dàng ứng dụng trong các phong cách thời trang khác nhau.

Hơn nữa, cách thực hiện những mẫu tóc này không phức tạp, hoàn toàn có thể tự thực hiện trong thời gian ngắn.

Kiểu tóc tết đuôi ngựa ấn tượng của Jennie tại Liên hoan phim Cannes 2023. Ảnh: @jennierubyjane.

Muôn kiểu tết tóc như Jennie

Tại Liên hoan phim Cannes 2023, Jennie tạo ấn tượng nhờ kiểu tóc tết đuôi ngựa. Khi xuất hiện trong buổi chụp hình cho phim The Idol, cô diện váy cúp ngực đơn giản của thương hiệu Shushu/Tong và xỏ chân vào đôi giày cao gót platform đen.

Để gia tăng điểm nhấn, Jennie lựa chọn kiểu tóc buộc cao, tết gọn, đính nơ. Chuyên gia làm tóc Lee Seon Yeong là người hỗ trợ thành viên BlackPink tạo kiểu ấn tượng.

Ngoài ra, giọng ca You & Me cũng giữ nguyên mẫu tóc này khi thay đổi trang phục. Khi diện váy đen mini và giày cao gót mũi nhọn, Jennie thể hiện hình ảnh vừa đáng yêu vừa quyến rũ nhờ mái tóc tết gài nơ bản to.

Ngoài ra, nữ thần tượng K-Pop cũng đặc biệt yêu thích kiểu tóc nửa búi nửa tết. Trên các sân khấu gần đây trong chuyến lưu diễn của BlackPink, Jennie thường xuyên chia đôi tóc, búi gọn trên đỉnh đầu, đồng thời tết phần còn lại và gắn thêm phụ kiện trang trí.

Jennie yêu thích tóc tết, ứng dụng nhiều kiểu cho các phong cách thời trang khác nhau. Ảnh: @jennierubyjane.

Tại sự kiện ra mắt bộ sưu tập hợp tác với thương hiệu Calvin Klein, nữ ca sĩ tết 1 lọn nhỏ từ đỉnh đầu. Cô sử dụng thêm những chiếc nơ tím đồng màu với váy mini để gia tăng điểm nhấn cho mái tóc dài ngang lưng.

Jisoo yêu thích những kiểu tóc tết đơn giản, phù hợp với phong cách quý cô thanh lịch. Ảnh: @sooyaaa__.

Tết tóc truyền thống như Jisoo

Sở hữu phong cách thời trang thanh lịch, phù hợp với thương hiệu đại diện Dior, Jisoo thường xuyên xuất hiện với tóc tết truyền thống.

Cụ thể, thành viên lớn tuổi nhất BlackPink chuộng kiểu tóc tết lệch một bên hoặc chia 2 bên đơn giản.

Cô hiếm khi sử dụng thêm phụ kiện trang trí như nơ, kẹp tóc, băng đô. Kiểu tóc đơn giản phù hợp với váy áo cổ điển, trang nhã của quý cô Dior. Đây cũng là hình tượng mà Jisoo dày công xây dựng trong thời gian gần đây.

Nếu muốn biến tấu với trang phục trẻ trung, năng động hơn, giọng ca FLOWER tết tóc thành nhiều lọn nhỏ. Với kiểu tóc này, cô thường kết hợp cùng váy ngắn vừa nữ tính vừa cá tính. Đây cũng là kiểu trang phục biểu diễn yêu thích của các thành viên BlackPink.

Jisoo thường xuyên tết tóc lệch một bên, thu hút sự chú ý nhờ váy áo vừa quyến rũ vừa thanh lịch. Ảnh: @sooyaaa__.

Rosé ưa thích kiểu tóc tết 2 bên, thường diện outfit trẻ trung với mẫu tóc này. Ảnh: @roses_are_rosie.

Tết tóc 2 bên như Rosé

Mái tóc bạch kim chính là một trong những điểm đặc trưng trong phong cách thời trang của Rosé.

Cô thường xuyên xuất hiện trước công chúng với kiểu xoăn lơi, gây chú ý trên sân khấu nhờ những màn hất tóc ấn tượng.

Khi muốn làm mới hình ảnh bản thân, giọng ca Gone lại chia đôi mái tóc, tết thành 2 lọn.

Nữ ca sĩ áp dụng 2 kiểu tết, bao gồm thắt bím từ đỉnh đầu tạo thành hình con rết và chia 3 phần bằng nhau để tết đơn giản.

Khi tạo kiểu này, Rosé thường để phần tóc mai trước trán, gia tăng điểm nhấn. Cô thường áp dụng mẫu tóc này với outfit đơn giản, năng động hàng ngày.

Tóc tết 2 bên giúp Rosé trở nên trẻ trung, năng động và cá tính hơn. Ảnh: @roses_are_rosie.

Lisa thường xuất hiện với cọng tóc mai được tết cầu kỳ, giữ nguyên phần mái. Ảnh: @lalalalisa_m.

Tết cọng tóc mai như Lisa

Nổi tiếng với phần mái dày, dài, Lisa hiếm khi vén tóc mái khi xuất hiện trước công chúng. Cô thường tết 2 cọng tóc mai nhỏ và làm xoăn phần còn lại.

Đặc biệt, cô vẫn giữ nguyên phần mái che trán, không thay đổi hình tượng thường thấy. Tuy nhiên, gần đây, người hâm mộ nhận thấy giọng ca MONEY thường xuyên chia đôi mái bằng, để lộ trán cao trên sân khấu và trong những hình ảnh đời thường.

Cụ thể, trong bức hình mới đăng tải trên trang cá nhân, thành viên BlackPink khéo léo tách đôi mái và tết tóc 2 bên. Trong bài đăng, cô diện trang phục đơn giản, bao gồm áo thun và quần jean, hướng sự chú ý của khán giả vào kiểu tóc khác lạ.

Gần đây, Lisa thường vén mái đặc trưng, tết tóc 2 bên khác lạ. Ảnh: @lalalalisa_m.