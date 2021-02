Tết nhiều trải nghiệm tại Gigamall và Sense City

Đón xuân Tân Sửu 2021, TTTM Gigamall và Sense City hứa hẹn trở thành một trong những tâm điểm của các hoạt động mua sắm, trải nghiệm Tết độc đáo.

Trong dịp xuân năm nay, Gigamall mang đến trải nghiệm Tết thú vị dành cho khách hàng khi tái hiện đường hoa xuân của Sài Gòn xưa với phố ông đồ và nhiều sự kiện, chợ xuân phục vụ xuyên Tết.

Trải nghiệm Tết xưa và nay

Với mong muốn khơi gợi cảm xúc háo hức vào thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, Gigamall phục dựng và tái hiện không gian Sài Gòn xưa trước thềm năm mới.

Nhiều bạn trẻ hào hứng trải nghiệm không khí Tết tại Gigamall.

Chất Tết cổ truyền được khắc họa qua những hình ảnh thân thuộc từ miền quê mộc mạc đến thành thị hoa lệ. Đó là với khung cảnh chợ quê, cánh đồng, gia đình trâu, thuyền hoa độc mộc, xe lam xe ngựa hay chợ Bến Thành - nơi giao thương sầm uất bậc nhất Sài Gòn một thời. Tại đây, nhiều hoạt động ý nghĩa đặc biệt được tổ chức như hái lộc đầu xuân, phố ông đồ cho chữ bình an, chợ Tết với đặc sản vùng miền, vẽ tranh dân gian, trống lân và những dải pháo đỏ rực rỡ.

Đường hoa xuân tại Gigamall.

Bên cạnh việc tái hiện không gian Tết xưa, Gigamall còn mang đến đa dạng trải nghiệm vui chơi, giải trí công nghệ cao. Có thể kể đến công nghệ trình chiếu 3D mapping, thực tế ảo 7D Hologram với sân khấu Hologram, vũ điệu ánh sáng LED Di Crystal, công nghệ chiếu phim mái vòm 720 độ, AR, VR đã làm nên tên tuổi của TTTM Gigamall từ những ngày đầu ra mắt.

Công nghệ 9D ra mắt tại Jazzy Paradise dịp Tết Tân Sửu.

Trong dịp Tết năm nay, Trung tâm game - giải trí Jazzy Paradise sẽ ra mắt công nghệ 9D thực tế ảo phiên bản mới nhất, sử dụng hiệu ứng chân thực với các tính năng nổi bật như chuyển động kết hợp không gian ảo 360 độ, luồng khí tạo cảm giác tương tác xúc giác như chân, lưng hay bắn súng tương tác… Tết này, khách hàng đã có thể trực tiếp trải nghiệm những công nghệ giải trí hiện đại của Singapore, Nhật Bản… mà không cần đi xa.

Thế giới vô cực JP World tại tầng 6 TTTM Gigamall.

Bằng việc kết hợp những giá trị của Tết xưa cùng hoạt động vui chơi, mua sắm, giải trí công nghệ độc đáo, TTTM Gigamall và Sense City hứa hẹn trở thành điểm đến lý tưởng.

Mua sắm xuyên Tết

TTTM Gigamall và Sense City là điểm cộng lớn để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết cho người dân nhờ hệ thống siêu thị trong nước như CoopXtra, Giga Market, các siêu thị nội thất, gia dụng điện máy Chợ Lớn, trung tâm nội ngoại thất Chi Lai. Bên cạnh đó còn có nhiều nhà bán lẻ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Mỹ như Daiso, AEON Wellness, Kohnan Japan, Minigood, Guardian, Miniso...

Chuỗi siêu thị đa dạng tại Gigamall phục vụ xuyên suốt Tết Tân Sửu.

Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm Tết, tại TTTM Gigamall và Sense City, các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm trong nước và quốc tế tung ra nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn giảm giá đến 50% như Fitflop, Nike, Reebok, Adidas, Aldo, Levi’s, Canifa, An Phước, Boo, bubuBee, Determinant, Gumac, The Body Shop, The Face Shop, Promk…

Thưởng thức trọn mỹ vị Á - Âu

Thiên đường ẩm thực thu nhỏ tại Gigamall với diện tích hơn 30.000 m2 cùng hệ sinh thái đa dạng thương hiệu sẽ phục vụ khách hàng xuyên Tết Tân Sửu 2021.

Năm 2021, bản đồ ẩm thực tại Gigamall có thêm tinh hoa ẩm thực miền Tây với chuỗi Sen Hồng, bao gồm khu food court tầng B1, nhà hàng buffet ẩm thực Sen Hồng tầng 8 và “Vua lẩu” trong ngành F&B Haidilao. Không những góp phần đa dạng hóa chuỗi ẩm thực Á - Âu, các nhà hàng này còn đánh dấu sự đổi mới, hoàn thiện thế mạnh vốn có của TTTM Gigamall và Sense City trong lĩnh vực ẩm thực nhà hàng chuẩn quốc tế, hứa hẹn mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho thực khách.

Khu food court Asiana Food Town tại tầng 3 tòa nhà Gigamall.

Tại đây, hệ sinh thái F&B ngày càng đa dạng với các thương hiệu đồ ăn, thức uống như Starbucks, Phúc Long, Highlands, Bread Talk…, chuỗi nhà hàng Red Sun, Golden Gate, Asiana Food Town… cùng nhiều nhãn hàng thức ăn nhanh như McDonald's, KFC, Texas Chicken, The Pizza Company, Joillibee, Pizza Hut…