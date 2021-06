Tết Đoan ngọ của người Đài Loan có gì vui?

Tết Đoan ngọ là một trong 3 cái Tết lớn nhất ở Đài Loan. Vào dịp này, người dân xứ Đài thường đua thuyền rồng và ăn bánh ú nhân mặn.

Tết Đoan ngọ hay còn được gọi là Tết Đoan dương, được tổ chức vào giờ Ngọ, ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm. Đây là ngày lễ truyền thống tại một số quốc gia Đông Á.

"Đoan" nghĩa là mở đầu, "ngọ" là khoảng thời gian từ 11h đến 13h, ăn Tết Đoan ngọ là ăn vào buổi trưa. Ở Việt Nam, Đoan ngọ còn được gọi với cái tên dân dã là "Tết giết sâu bọ". Hiểu đơn giản, đây chính là ngày phát động bắt sâu bọ, tiêu diệt bớt các loài sâu bệnh gây hại cho cây trồng. Ngày này, các gia đình Việt thường làm lễ cúng vào buổi trưa và thưởng thức các món ăn truyền thống như cơm rượu, bánh bò, bánh ú lá tre hay cơm rượu nếp cẩm.

Tại Đài Loan, Tết Đoan ngọ là một trong 3 lễ hội lớn. Nếu có dịp ghé Đài Loan ngày 5/5 Âm lịch hàng năm, du khách sẽ được trải nghiệm một trong những ngày lễ đặc biệt nhất ở đây.

Vào ngày này, trước cửa mỗi nhà tại Đài Loan đều treo những vật kỵ tà như một bó cỏ xương bồ và cây ngải cứu, các địa phương tổ chức đua thuyền rồng. Bánh zongzi, kiểu bánh bá trạng của người Hoa hay bánh ú của Việt Nam được xem là loại thức ăn không thể thiếu.

Bánh zongzi là nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của xứ Đài trong Tết Đoan ngọ. Ảnh: Shutterstock

Theo truyền thuyết, Tết Đoan ngọ ở Đài Loan là dịp tưởng nhớ đến vị đại thần nước Sở tên Khuất Nguyên. Ông là thi sĩ, trung thần ở nước Sở thời Chiến quốc. Khuất Nguyên tính khí cương trực, thường hay can gián nhà vua, nên bị nịnh thần gièm pha, sau phải đi đày. Do can ngăn vua Hoài Vương không được, lại bị gian thần hãm hại, ông đã gieo mình xuống sông Mịch La tự vẫn ngày mùng 5/5.

Nghe tin Khuất Nguyên nhảy xuống sông Mịch La, nhiều người dân tổ chức đội thuyền chèo ra sông để cứu ông, đoàn thuyền đi mãi đến hồ Động Đình mà không tìm thấy thi thể vị đại thần. Truyền thống đua thuyền rồng hàng năm của người Đài Loan bắt nguồn từ việc này. Họ cũng làm bánh zongzi, quấn chỉ ngũ sắc bên ngoài (ý làm cho cá sợ, khỏi đớp mất) rồi bơi thuyền ra giữa sông. Thả bánh và gạo được bỏ trong ống tre xuống sông cúng Khuất Nguyên.

Mang ý nghĩa đặc biệt, ngày Tết Đoan ngọ ở Đài Loan thường thu hút lượng lớn du khách ghé thăm để trải nghiệm không khí lễ hội hiếm có trong năm và hiểu hơn về văn hóa, truyền thống xứ Đài. Người dân Đài Loan cũng được nghỉ làm vào ngày này để ở nhà quây quần, sum họp cùng cả gia đình và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Hoạt động đua thuyền sôi động trong dịp Tết Đoan ngọ tại Đài Loan. Ảnh: Shutterstock

Nếu ghé Đài Loan đúng dịp này, bạn đừng bỏ qua cơ hội theo dõi lễ hội đua thuyền tại đây. Hầu như tỉnh nào cũng tổ chức đua thuyền. Không khí náo nhiệt từ các đội thi, khán giả cổ vũ sẽ khiến bạn tạm quên đi mình là du khách xa đến, mà sống trọn vẹn cùng những phút giây lễ hội sôi động.

Bạn cũng có thể tranh thủ nếm thử bánh zongzi truyền thống của xứ Đài được bày bán khắp nơi. Bánh zongzi Đài Loan có hình dáng và vỏ bánh giống bánh ú Việt Nam, nhưng nhân phong phú hơn. Bánh mặn có nhân thịt heo, đậu phộng, trứng muối, nấm đông cô…, bánh ngọt có nhân đậu xanh, đậu đỏ, hạt sen…

Ngoài các hoạt động lễ hội, ngày Tết Đoan ngọ cũng là dịp du khách thập phương cảm nhận chân thực và trọn vẹn văn hóa truyền thống xứ Đài: Uống nước và tắm vào giờ ngọ, làm túi thơm, rủ nhau dựng trứng đứng thành công trong giờ ngọ hay coi gà đẻ trứng vào giờ ngọ để mang đến may mắn, tiền bạc…

Người Đài Loan cũng uống rượu Hùng Hoàng để xua đuổi ngũ độc, hay vẩy rượu khắp nhà nơi gầm giường, góc tường… để trừ độc. Trẻ em sẽ được người lớn tặng túi thơm với nhiều hình thù ngộ nghĩnh để đuổi rắn rết, sâu bọ làm hại và trừ tà ma.

Những chiếc túi thơm với hình thù ngộ nghĩnh được tặng cho các em bé với ý nghĩa giúp xua đuổi tà ma.

Tập quán sinh hoạt của người Đài Loan có nhiều nét gần gũi với người Việt Nam, và trong ngày Tết Đoan ngọ cũng vậy. Tuy nhiên, xứ Đài vẫn ẩn chứa những đặc trưng riêng về văn hóa, ẩm thực và con người đủ để níu chân mỗi du khách ghé qua, khiến họ lưu luyến chẳng muốn về.