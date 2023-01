Tết cận kề đừng để 'hangxiety'

Hangxiety có thể ảnh hưởng đến khoảng 12% người uống rượu và mức độ nghiêm trọng cũng có sự chênh lệch.

Hangxiety /ˈhæŋ(ɡ)ˈzaɪ.ə.ti/ (danh từ): Cảm giác lo lắng khi say rượu

Định nghĩa:

Hầu hết người uống rượu đều gặp phải hangover - cảm giác nôn nao, mệt mỏi, buồn nôn sau khi uống rượu. Nhưng một số khác lại gặp hangxiety - cảm giác lo lắng khi say rượu. Theo Independent, hangxiety có thể ảnh hưởng đến khoảng 12% người uống rượu và mức độ nghiêm trọng cũng có sự chênh lệch.

Khi cơ thể phục hồi sau một đêm uống rượu, cảm giác nôn nao sẽ tạo ra trạng thái căng thẳng sinh lý. Thông thường, căng thẳng sinh lý xảy ra khi cơ thể phải chịu áp lực do bệnh tật hoặc chấn thương. Loại căng thẳng này không chỉ gây ra những thay đổi với hệ thống miễn dịch mà còn làm tăng nồng độ cortisol, hay còn gọi là hormone căng thẳng, tăng huyết áp, nhịp tim. Đây cũng chính là những lý do chúng ta cảm thấy lo lắng sau khi uống rượu.

Bộ não sau khi uống rượu cũng có sự thay đổi. Nghiên cứu cho thấy trong thời gian say rượu, hoạt động của dopamine trong não giảm đi. Dopamine là một chất dẫn truyền đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh sự lo lắng.

Trong quá trình say rượu, mọi người đều trải qua sự thay đổi tiêu cực về cảm xúc. Nhiều người cũng cho biết họ cảm thấy khó điều chỉnh cảm xúc hơn so với lúc không say. Nói cách khác, mọi người cảm thấy tồi tệ trong cơn say và khó vực dậy bản thân.

Nếu bạn là người hay gặp hangxiety, bạn có thể thử thực hành thiền chánh niệm để khôi phục tâm trạng, đồng thời lên kế hoạch trước khi uống rượu để đảm bảo ngày hôm sau bạn có thời gian để phục hồi và tránh các tác nhân gây căng thẳng khác như công việc, gia đình.

Ứng dụng của hangxiety trong tiếng Anh:

- Trying to avoid hangxiety by "sleeping off" may not be an effective strategy.

Dịch: Tránh cảm giác lo lắng khi say rượu bằng cách "ngủ quên" không phải là một phương pháp hiệu quả.

- The best way to avoid experiencing hangxiety is to avoid drinking altogether, or at least drink in moderation.

Dịch: Cách tốt nhất để tránh cảm giác lo lắng khi say rượu là tránh uống rượu hoàn toàn, hoặc ít nhất là uống có chừng mực.