Tesla thoát phụ thuộc Trung Quốc trong sản xuất pin xe điện

Tesla đã tìm được nguồn cung cấp nguyên liệu thô để sản xuất pin, thể chấm dứt sự phục thuộc của gã khổng lồ xe điện vào Trung Quốc.

Một báo cáo gần đây cho biết Tesla đang tìm kiếm nguồn cung cấp một số nguyên liệu thô sản xuất pin quan trọng như than chì từ các địa điểm bên ngoài Trung Quốc. Một trong số đó là mỏ than chì lớn nhất thế giới ở Balama, Mozambique, do công ty Syrah Resources của Australia điều hành.

Tesla đã ký thỏa thuận mua lại khoảng 80% sản lượng than chì từ nhà máy chế biến của Syrah ở Vidalia, Louisiana, bắt đầu từ năm 2025. Theo báo cáo từ Associated Press, nhà máy Syrah thuộc bang Louisiana đang nhập than chì từ mỏ khai thác ở Balama, Mozambique.

Mỏ than chì lớn nhất thế giới tại Balama, Mozambique. Ảnh: Smallcaps.

Cho đến nay, giá trị của thỏa thuận vẫn chưa được tiết lộ. Mặc dù thỏa thuận đã được ký kết, công ty Australia vẫn phải đảm bảo rằng than chì từ mỏ Mozambique của họ đáp ứng các tiêu chuẩn của Tesla.

Ông Simon Moores, Giám đốc Điều hành của Benchmark Mineral Intelligence, cho biết việc Tesla quyết định hợp tác với một nhà cung cấp Australia để đáp ứng nhu cầu về than chì có thể giúp giảm sự phụ thuộc của công ty vào Trung Quốc - quốc gia hiện thống trị phân khúc than chì trên toàn thế giới.

“Mỹ đang mong muốn xây dựng đủ nguồn lưc trong nước để có thể tự sản xuất pin lithium-ion. Và thỏa thuận này sẽ cho phép Tesla có được nguồn nguyên liệu thô phục vụ sản xuất mà không phải phụ thuộc vào Trung Quốc”, ông Moores giải thích.

Mỹ tham vọng tự sản xuất pin trong nước. Ảnh: Electrek.

Vị giám đốc của Benchmark Mineral Intelligence lưu ý thêm rằng việc Tesla sử dụng than chì từ mỏ Syrah ở Mozambique cũng có thể giúp công ty tránh được một số vấn đề nhạy cảm ví dụ như các lo ngại về môi trường tại một số mỏ khai thác của Trung Quốc.

Thỏa thuận này cũng quan trọng đối với công ty khai thác mỏ của Australia bởi Tesla là một khách hàng tiềm năng.

Nguồn nguyên liệu sản xuất pin là vấn đề then chốt mà Tesla đã phải nỗ lực giải quyết trong nhiều năm. Trong bối cảnh thị trường chuyển sang phương tiện giao thông chạy bằng điện, nhu cầu về pin đang ngày một tăng. Điều này đã dẫn đến việc Tesla phải mở rộng danh sách các nhà cung cấp pin đồng thời phát triển khả năng tự sản xuất pin của mình.