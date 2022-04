Tesla lãi lớn

Lợi nhuận ròng của hãng xe điện trong quý I/2022 tăng tới 80%, con số kỷ lục trong lịch sử công ty.

Tesla vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2022 rất ấn tượng, vượt dự báo của các nhà phân tích Phố Wall bất chấp một loạt thách thức đến từ chuỗi cung ứng.

Một thông tin đáng chú ý kahcs trong báo cáo tài chính là Tesla vẫn giữ nguyên lượng Bitcoin, chưa bán đi đồng nào.

Theo hãng, việc thiếu hụt linh kiện đã khiến các nhà máy không thể hoạt động hết công suất và tình trạng này sẽ còn tiếp diễn đến hết năm nay. Mặt khác, đợt bùng phát mới của dịch Covid-19 kèm theo lệnh phong tỏa xã hội ở Trung Quốc đã buộc Tesla tạm thời đóng cửa nhà máy tại Thượng Hải.

Tuy chịu tác động từ việc thiếu chip và nhà máy tại Thượng Hải bị phong tỏa, Tesla vẫn có quý kinh doanh ấn tượng. Ảnh: Getty.

“Đợt dịch Covid-19 mới nhất đã đè nặng áp lực lên chuỗi cung ứng và việc vận hành các nhà máy. Giá nguyên vật liệu thô cũng tăng gấp nhiều lần trong vài tháng trở lại đây. Đồng thời, những ảnh hưởng của lạm phát lên cơ cấu chi phí cũng buộc chúng tôi phải điều chỉnh giá bán sản phẩm”, Tesla cho biết.

Lợi nhuận kỷ lục

Dù phải đối mặt với một loạt thách thức, lợi nhuận ròng quý I/2022 của hãng xe điện đã cán mốc 3,3 tỷ USD , tăng 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Hãng đạt doanh thu 18,76 tỷ USD , vượt qua dự báo 17,92 tỷ USD của Bloomberg.

Lợi nhuận trên một cổ phiếu của Tesla (đã điều chỉnh) đạt 3,22 USD , so với dự báo 2,27 USD . Con số này lớn gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 30% so với quý 4/2021.

Từ đầu năm nay, Tesla đã khai trương 2 nhà máy lớn tại Berlin (Đức) và Texas (Mỹ). Ảnh: Getty Images.

Theo Tesla, phần lớn lợi nhuận của hãng đến từ việc kinh doanh xe điện. Số xe được giao trong quý I là 310.048 chiếc. Đây là quý đầu tiên hãng đạt được con số lớn như vậy. Mảng xe điện cũng đạt lợi nhuận 16,86 tỷ USD , tăng mạnh 87% so với năm ngoái. CNN cho biết nhu cầu mua xe điện đang tăng mạnh. Nhờ đó, thời gian xử lý hàng tồn kho của Tesla giảm xuống chỉ còn 3 ngày.

CEO Elon Musk cho biết tuy một loạt nhà máy Tesla và các nhà cung cấp linh kiện ở Thượng Hải phải đóng cửa do lệnh phong tỏa trong tháng 4 vừa qua, trong thời gian tới các nhà máy phải theo kịp sản lượng trong quý I.

“Nhà máy Tesla ở Thượng Hải sẽ sớm trở lại mạnh mẽ hơn”, ông khẳng định.

Musk còn gửi lời cảm ơn đến các nhà cung ứng vì đã “nỗ lực làm việc không kể ngày đêm để các nhà máy Tesla vận hành trơn tru”. Ông kỳ vọng hãng sẽ sản xuất 1,5 triệu thiết bị trong năm nay, tăng 50% so với sản lượng năm 2021. Theo Musk, Tesla hoàn toàn có thể đạt tăng trưởng bình quân năm ở mức 50% về lượng xe bán ra trong những năm tới.

“Tôi rất mong chờ và lạc quan về tình hình tương lai của Tesla”, ông chia sẻ.

Những con số ấn tượng

Phản hồi về những tranh cãi liên quan đến việc giá xe, vị CEO cho hay Tesla phải nâng giá thành sản phẩm vì chi phí chi trả cho nguyên liệu thô tăng.

Theo Musk, nhiều người cho rằng Tesla thật vô lý khi tăng giá xe, đặc biệt là sau khi thông báo doanh thu kỷ lục trong quý vừa rồi. Tuy nhiên, danh sách chờ kéo dài tới tận năm sau buộc Tesla chuẩn bị trước khi các nhà cung ứng và hậu cần tăng phí, cụ thể là nâng giá thành sản phẩm trong 6-12 tháng tới.

Tesla đã vượt qua cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu tốt hơn các nhà sản xuất ôtô khác. Ảnh: AFP.

“Chúng tôi cũng muốn bán xe điện với giá thành phải chăng với người mua. Nhưng điều này rất khó khăn bởi tỷ lệ lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong hơn 40 năm qua. Các hãng cung cấp linh kiện cũng phải đối diện với rất nhiều áp lực, do đó, có thể sẽ yêu cầu tăng 20-30% phí trong thời gian tới”, ông phân trần.

Dan Ives, chuyên viên phân tích tại Wedbush Securities, cho biết Tesla đã có mức tăng trưởng ấn tượng giữa những thách thức trong chuỗi cung ứng. “Chúng tôi tin rằng những con số trong mơ này chính là một dấu hiệu tích cực cho nhu cầu mua xe điện của hãng trong suốt năm 2022”, ông viết.

Thiếu hụt cung ứng, đặc biệt là lượng chip máy tính hạn chế, đã ảnh hưởng lớn đến chuỗi sản xuất của các hãng xe ô tô toàn cầu. Tình trạng này khiến lượng xe bán ra thị trường bị giới hạn, đồng thời giá thành sản phẩm khi đến tay người mua bị tăng cao đột biến.

Đa số các nhà sản xuất ô tô phân phối xe thông qua mạng lưới các nhà bán lẻ độc lập, sau đó thu lợi bằng mức trả chênh lệch của khách hàng so với giá chính thức. Tesla thì hoạt động theo cách khác, khi phân phối sản phẩm đến các cửa hàng chính thức, nhờ đó lợi nhuận khi bán ra sẽ cao hơn.

Theo CNN, giá cổ phiếu của Tesla tăng 4% ngay sau khi kết quả kinh doanh quý I được công bố.