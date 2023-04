Tesla gặp khó ở Singapore

Dù doanh số ôtô điện ở Singapore đã tăng trưởng mạnh trong năm 2022, tỷ lệ xe điện nói chung tại đảo quốc sư tử vẫn ở mức thấp.

Lượng xe Tesla hiện hữu tại Singapore vẫn thua xa số ôtô đến từ các thương hiệu xe sang. Ảnh: Edgar Su/Reuters.

Theo Carscoops, chính phủ Singapore cần nỗ lực thúc đẩy doanh số xe điện nhiều hơn nếu muốn hoàn thành mục tiêu ngừng bán ôtô sử dụng động cơ đốt trong vào năm 2030.

Trong khoảng hai năm gần đây, chính quyền đảo quốc sư tử đã đưa ra các chính sách ưu đãi với giá trị lên đến 45.000 SGD (tương đương khoảng 34.000 USD ) nhằm kích thích nhu cầu sử dụng xe điện, đồng thời nỗ lực mở rộng mạng lưới trạm sạc hiện hữu.

Năm ngoái, ôtô điện chiếm khoảng 12% doanh số xe mới tại Singapore, gia tăng đáng kể so với tỷ lệ chỉ 4% ghi nhận trong năm 2021.

Mặc dù mảng kinh doanh ôtô điện đã có những bước tiến lạc quan, số liệu từ Reuters cho hay xe điện hiện chỉ chiếm khoảng 1% tổng lượng ôtô đang lưu hành tại Singapore. Đáng chú ý, có khoảng 1,65% lượng phương tiện tại quốc đảo này là nhóm xe thể thao sử dụng động cơ đốt trong.

Tại Singapore, việc sở hữu một chiếc ôtô là điều tương đối xa xỉ. Người dân đảo quốc này phải được cấp "giấy chứng nhận sở hữu xe" (COE) có thời hạn 10 năm. Cư dân Singapore cũng chỉ có thể sở hữu chứng nhận này thông qua đấu giá với số tiền có thể lên đến hàng chục nghìn USD.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Reuters cho biết người dân Singapore phải trả 81.000 SGD (tương đương gần 61.000 USD ) để sở hữu COE cho các ôtô cỡ nhỏ. Đối với các xe trang bị động cơ lớn hơn như Porsche, chi phí cho giấy phép này tăng lên thành 110.000 SGD, tương đương hơn 82.000 USD .

Người dân Singapore phải chi hàng chục nghìn đô la để được cấp giấy chứng nhận sở hữu xe COE. Ảnh: AA Highway.

Mặc dù vậy, Carscoops nhấn mạnh rằng Singapore với dân số khoảng 5,6 triệu người cũng là quê hương của nhóm những cá nhân sở hữu khối tài sản lớn nhất thế giới. Dự báo từ HSBC cho biết có khoảng 13% dân số Singapore có thể trở thành triệu phú vào năm 2030, tỷ lệ cao nhất trên phạm vi toàn cầu.

Do vậy, chuyên trang Carscoops không quá ngạc nhiên khi chi phí cao ngất ngưỡng không là rào cản ngăn người dân Singapore bỏ tiền để sở hữu các mẫu xe sang.

Được biết, doanh số của Ferrari tại đảo quốc này đã tăng trưởng 67% trong thập kỷ vừa qua, còn lượng tiêu thụ của Lamborghini ở đây cũng đạt mức tăng trưởng 38%.

Chuyên trang Carscoops cho biết lượng xe Porsche trên đường phố nước này nhiều hơn gấp 5 lần so với số ôtô điện thương hiệu Tesla. Nếu phải so sánh với BMW và Mercedes, tổng lượng xe đến từ 2 thương hiệu ôtô nước Đức cao hơn lần lượt 27 lần và 40 lần so với số xe điện Tesla đang lăn bánh trên các đường phố Singapore.

Lượng xe Porsche tại Singapore nhiều gấp 5 lần so với số xe Tesla. Ảnh: Carscoops.

Theo Carscoops, các thương hiệu xe sang có thể tận dụng tối đa nhu cầu mua sắm tại những quốc gia như Singapore để phát triển trong kỷ nguyên xe điện.

Ông Markus Schuster – giám đốc điều hành của Audi Singapore – kỳ vọng xe điện sẽ chiếm phần lớn doanh số xe mới vào năm 2025 hoặc 2026. Vị này cho biết khả năng đạt được mục tiêu nói trên sẽ phụ thuộc khá nhiều vào sự ra mắt của những dòng xe mới như Audi Q8 e-tron hay Audi Q4 e-tron.

Ông Markus Schuster tin rằng kế hoạch xây dựng 60.000 điểm sạc vào năm 2030 mà chính phủ Singapore đang triển khai sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục người dân nước này chuyển sang mua xe điện. Hiện, số lượng điểm sạc tại Singapore chỉ đang dừng lại ở con số 1.600.

Tuy vậy, Carscoosp cũng bày tỏ những quan ngại dành cho nhóm ôtô điện đến từ các thương hiệu phổ thông.

Hồi đầu năm nay, Hyundai đã tung ra thị trường 100 mẫu Ioniq 5 phiên bản giới hạn “Made in Singapore”. Các báo cáo cho biết tập đoàn ôtô Hàn Quốc chỉ bán được một nửa trong số này.