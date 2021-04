Tesla ‘đảo ngược’ kết quả điều tra vụ tai nạn xe điện tại Texas

Đại diện hãng xe điện Mỹ cho rằng có người ngồi sau tay lái của chiếc Tesla Model S khi xảy ra tai nạn và chức năng Autopilot không được sử dụng.

Trong tuyên bố mới nhất của Tesla khẳng định có người ngồi trên ghế lái khi chiếc Model S đã gặp nạn và bốc cháy ở Texas, khiến 2 người đàn ông thiệt mạng.

Nhận định này mâu thuẫn với tuyên bố của cơ quan thực thi pháp luật địa phương và có thể làm phức tạp nỗ lực của các nhà điều tra liên bang đối với vụ việc.

Chiếc xe Tesla đâm vào gốc cây và bốc cháy khiến 2 người tử vong. Ảnh: Matt Dougherty.

Theo The Verge, Lars Moravy, phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật của Tesla, cho biết đại diện công ty đã hoàn tất việc kiểm tra vụ tai nạn, song song với hoạt động của các nhà điều tra và cơ quan thực thi pháp luật địa phương từ Cục Quản lý An toàn Giao thông đường bộ Mỹ (NHTSA) và Ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB). Moravy cho biết công ty đã có thể xác định rằng vô-lăng bị biến dạng, từ đó dẫn đến kết luận có ai đó ngồi trên ghế lái vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn.

“Tất cả dây an toàn sau vụ tai nạn đều không được thắt. Hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến của Tesla, Autopilot, chỉ có thể hoạt động khi thắt dây an toàn”, theo báo cáo của Tesla. Hiện tại, người phát ngôn của NHTSA và cả NTSB đều từ chối đưa ra bình luận đối với tuyên bố của Tesla. Moravy cũng chia sẻ về việc Tesla không thể khôi phục thẻ nhớ lắp bên trong xe, nhưng cơ quan thực thi pháp luật địa phương đang làm việc để chuyển thiết bị đó cho Tesla.

Vụ tai nạn xảy ra tuần trước ở ngoại ô Houston, Texas (Mỹ) vào trung tuần tháng 4/2021. Theo The New York Times, trước khi xảy ra tai nạn, vợ của 2 nạn nhân đã nghe thấy họ nhắc đến tính năng tự hành Autopilot trên chiếc Tesla Model S đời 2019.

Elon Musk lên tiếng về vụ tai nạn và chỉ trích giới truyền thông nhắm vào Tesla không công bằng. Ảnh: Reuters.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Elon Musk, CEO của hãng xe điện giải thích trên Twitter rằng các bản ghi dữ liệu được khôi phục cho thấy Autopilot chưa được kích hoạt và chiếc xe gặp tai nạn cũng không mua tính năng Full Self-Driving (tự lái hoàn toàn). Cảnh sát cho biết họ tin rằng một người ngồi trên ghế hành khách phía trước và người kia ngồi ở ghế sau vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn.

Rõ ràng, kết quả điều tra của Tesla trái ngược với nhà chức trách. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Tesla đưa ra tuyên bố công khai về các vụ tai nạn đang được chính phủ liên bang điều tra.

Musk cũng chỉ trích việc đưa tin trên các phương tiện truyền thông về những sự cố liên quan đến xe Tesla. Ông cho rằng truyền thông đang tập trung vào công ty của ông một cách không công bằng, lấy những lý do giật gân và bỏ qua vô số vụ tử vong trên đường đối với các phương tiện giao thông khác.

Đầu tuần này, Musk nhắc lại lời chỉ trích của mình về vấn đề trên bằng cụm từ “các phương thức truyền thông lừa đảo”, đồng thời cho biết Autopilot không được sử dụng vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn ở Texas.