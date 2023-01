Tesla bị phạt 2,2 triệu USD vì thổi phồng phạm vi hoạt động xe điện

Cơ quan quản lý Hàn Quốc xác nhận sẽ phạt Tesla vì không cho khách hàng biết về khả năng ôtô điện của họ bị giảm phạm vi hoạt động trong thời tiết lạnh giá.

Tesla bị phạt khoản tiền khổng lồ vì phóng đại phạm vi hoạt động của ôtô điện. Ảnh: Reuters.

Cơ quan quản lý chống độc quyền của Hàn Quốc vừa cho biết họ sẽ tiến hành phạt Tesla khoản tiền 2,85 tỷ won (tương đương 2,2 triệu USD ) vì không thông báo cho khách hàng về khả năng ôtô điện của hãng này bị giảm phạm vi hoạt động trong điều kiện nhiệt độ thấp.

Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc (KFTC) cho biết Tesla đã phóng đại phạm vi hoạt động của xe điện ở mỗi lần sạc, hiệu quả chi phí nhiên liệu của ôtô điện so với xe xăng hay hiệu suất hoạt động của các trạm sạc Supercharger. Theo KFTC, những thông tin này đã được Tesla cho hiển thị trên website của hãng tại Hàn Quốc suốt từ tháng 8/2019 đến nay.

Trong tuyên bố mới nhất, KFTC cho biết khi thời tiết trở nên lạnh giá, phạm vi hoạt động của những chiếc ôtô điện do Tesla sản xuất đã giảm đến 50,5% so với những gì được hãng xe của Elon Musk quảng cáo trực tuyến.

Hiện, Tesla vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến vụ việc trên.

Năm ngoái, KFTC cũng phạt Mercedes-Benz và chi nhánh của thương hiệu này tại Hàn Quốc tổng cộng 20,2 tỷ won vì quảng cáo sai sự thật liên quan đến lượng khí thải của các phương tiện vận chuyển hành khách vận hành bằng động cơ diesel.

Tesla không báo trước cho khách hàng về khả năng giảm phạm vi hoạt động của ôtô điện khi thời tiết lạnh giá. Ảnh: InsideEVs.

Trên website của mình, Tesla chỉ cung cấp các mẹo lái xe trong mùa đông, chẳng hạn làm nóng xe và khoang hành khách trước khi khởi hành thông qua nguồn năng lượng bên ngoài, hoặc hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng để theo dõi mức tiêu thụ năng lượng. Tuy nhiên đã không có bất kỳ ghi chú nào về việc ôtô điện của hãng bị giảm phạm vi hoạt động khi nhiệt độ rơi xuống dưới 0 độ C.

Hồi năm 2021, một nhóm người tiêu dùng Hàn Quốc cho biết phạm vi hoạt động của hầu hết ôtô điện đã giảm tới 40% do phải tham gia vào quy trình làm nóng pin khi nhiệt độ môi trường xuống thấp. Trong số các xe bị ảnh hưởng, dòng ôtô điện của Tesla ghi nhận mức độ sụt giảm nghiêm trọng nhất.

Hiệu suất của ôtô điện trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt đã luôn là một thách thức với bất kỳ hãng xe nào. Dù vậy, xe điện vẫn rất phổ biến ở những quốc gia lạnh giá như Na Uy, nơi khoảng 80% số ôtô bán ra hồi năm ngoái là xe thuần điện dùng pin. Đáng chú ý, Tesla chính là hãng xe nắm tỷ trọng thị phần lớn nhất tại quốc gia Bắc Âu.

Phạm vi hoạt động của ôtô điện trong mùa đông luôn là thử thách với bất kỳ nhà sản xuất ôtô nào. Ảnh: The Washington Post.

Một nghiên cứu được thực hiện hồi năm 2020 cho thấy phần lớn trong tổng số 4.200 ôtô điện được khảo sát đã giảm phạm vi hoạt động trong điều kiện lạnh giá. Nguyên nhân chủ yếu đến từ thực tế rằng bộ pin của ôtô điện bên cạnh cung cấp năng lượng cho động cơ cũng đồng thời phụ trách quá trình sưởi ấm cho xe và khoang hành khách.

Nội dung nghiên cứu nói trên đã chỉ ra rằng nếu nhiệt độ môi trường cao hơn 20 độ C, ôtô điện sẽ có khả năng vận hành bền bỉ hơn so với phạm vi hoạt động tiêu chuẩn. Tuy nhiên nếu nhiệt độ xuống dưới -15 độ C, phạm vi hoạt động thực tế rơi xuống chỉ còn khoảng 54%.