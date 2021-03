‘Tenet’ thắng giải kỹ xảo tại Critics Choice Award 2021

IndieWire đưa tin lễ trao giải Critics Choice Awards lần thứ 26 diễn ra vào tối 7/3. Sự kiện năm nay được dẫn dắt bởi Taye Diggs. Trong chương trình, Diggs và các nghệ sĩ trên sân khấu tại Los Angeles đã kết nối với ứng cử viên tranh giải ở nhiều địa điểm trên thế giới thông qua hình thức trực tuyến.

Ở hạng mục Phim truyện xuất sắc, bộ phim Nomadland của đạo diễn Chloé Zhao vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký khác như Ma Rainey’s Black Bottom, Mank hay Minari để giành chiến thắng. Bản thân nữ đạo diễn gốc Hoa cũng giành thêm giải Đạo diễn xuất sắc.

Đây là chiến thắng thứ hai của Nomadland và đạo diễn Chloé Zhao sau giải Phim truyện xuất sắc - Thể loại chính kịch và Đạo diễn xuất sắc tại Quả cầu Vàng lần thứ 78 tổ chức ngày 28/2.

Vai diễn chàng nhạc công chơi kèn trumpet trong Ma Rainey’s Black Bottom mang về cho nam diễn viên quá cố Chadwick Boseman giải Nam diễn viên chính xuất sắc. Ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc, Carey Mulligan đã giành chiến thắng với Promising Young Woman.

Với lĩnh vực truyền hình, series The Crown giành giải Phim truyền hình xuất sắc. Hai diễn viên chính của series, Josh O’Connor và Emma Corrin, lần lượt giành giải Nam và Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Tenet của Christopher Nolan, phim bom tấn Hollywood đầu tiên ra rạp sau thời kỳ giãn cách xã hội vì Covid-19, chiến thắng giải Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc.

Thời gian chấm vòng sơ loại Oscar sẽ khép lại vào 10/3, tức chỉ ba ngày sau lễ trao giải Critics Choice Award 2021. Điều này đồng nghĩa kết quả nói trên có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới danh sách đề cử Oscar năm nay.

Các tác phẩm truyền hình chiến thắng tại Critics Choice Award cũng có nhiều cơ hội tiếp tục gặt hái thành công tại giải Emmy lần thứ 73.

Kết quả giải thưởng Critics Choice Award 2021

Mảng điện ảnh

Phim truyện xuất sắc: Nomadland (Searchlight Pictures)

Nam diễn viên chính xuất sắc: Chadwick Boseman trong Ma Rainey’s Black Bottom

Carey Mulligan trong Promising Young Woman

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Daniel Kaluuya trong Judas and the Black Messiah

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Maria Bakalova trong Borat Subsequent Moviefilm

Diễn viên nhí xuất sắc: Alan Kim trong Minari

Dàn diễn viên xuất sắc: The Trial of the Chicago 7

Đạo diễn xuất sắc: Chloé Zhao của Nomadland

Kịch bản gốc xuất sắc: Promising Young Woman (biên kịch Emerald Fennell)

Kịch bản chuyển thể xuất sắc: Nomadland (biên kịch Chloé Zhao)

Quay phim xuất sắc: Joshua James Richards của Nomadland

Thiết kế sản xuất xuất sắc: Donald Graham Burt, Jan Pascale của Mank

Dựng phim xuất sắc: Alan Baumgarten của The Trial of the Chicago 7 và Mikkel E.G. Nielsen của Sound of Metal

Thiết kế trang phục xuất sắc: Ann Roth của Ma Rainey’s Black Bottom

Làm tóc và trang điểm xuất sắc: Ma Rainey’s Black Bottom

Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc: Tenet

Phim hài xuất sắc: Palm Springs

Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc: Minari

Ca khúc nhạc phim hay nhất: Speak Now trong One Night in Miami

Nhạc phim xuất sắc: Trent Reznor & Atticus Ross, Jon Batiste với Soul

Mảng truyền hình

Series truyền hình xuất sắc: The Crown

Nam diễn viên chính xuất sắc thể loại truyền hình: Josh O’Connor trong The Crown

Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại truyền hình: Emma Corrin trong The Crown

Nam diễn viên phụ xuất sắc thể loại truyền hình: Michael K. Williams trong Lovecraft Country

Nữ diễn viên phụ xuất sắc thể loại truyền hình: Gillian Anderson trong The Crown

Series hài kịch truyền hình xuất sắc: Ted Lasso (Apple TV+)

Nam diễn viên chính xuất sắc trong series hài kịch truyền hình: Jason Sudeikis của Ted Lasso

Nữ diễn viên chính xuất sắc trong series hài kịch truyền hình: Catherine O’Hara của Schitt’s Creek

Nam diễn viên phụ xuất sắc trong series hài kịch truyền hình: Dan Levy trong Schitt’s Creek

Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong series hài kịch truyền hình: Hannah Waddingham trong Ted Lasso

Series ngắn tập xuất sắc: The Queen’s Gambit

Phim truyện truyền hình xuất sắc: Hamilton

Nam diễn viên chính xuất sắc trong series ngắn tập/phim truyện truyền hình: John Boyega trong Small Axe

Nữ diễn viên chính xuất sắc trong series ngắn tập/phim truyện truyền hình: Anya Taylor-Joy trong The Queen’s Gambit

Nam diễn viên phụ xuất sắc trong series ngắn tập/phim truyện truyền hình: Donald Sutherland trong The Undoing

Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong series ngắn tập/phim truyện truyền hình: Uzo Aduba trong Mrs. America

Chương trình trò chuyện trên truyền hình xuất sắc: Late Night with Seth Meyers

Chương trình hài độc thoại truyền hình xuất sắc: Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill và Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia

Series định dạng ngắn xuất sắc: Better Call Saul: Ethics Training with Kim Wexler