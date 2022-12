Tên tuổi của James Cameron

Titanic là một trong ba bộ phim hiếm hoi của lịch sử giành được 11 giải Oscar (bên cạnh Ben-Hur và The Lord of the Rings: The Return of the King). Không chỉ làm hài lòng các chuyên gia khó tính, tác phẩm còn trở thành bom tấn càn quét phòng vé toàn cầu khi trở thành phim điện ảnh đầu tiên cán mốc tỷ đô. Bộ phim giữ vững phong độ là ông hoàng phòng vé cho tới khi bị Avatar (2009) và Avengers: Endgame lần lượt vượt qua. Tính tới hiện tại, Titanic đứng thứ 3 trong danh sách phim ăn khách nhất mọi thời đại, thu lãi “khổng lồ” nhờ tổng doanh thu lên tới 2,2 tỷ USD . Ảnh: Paramount Pictures.