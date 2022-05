Tên trộm trong ĐHQG TP.HCM không biết xe khoá bánh, bị bắt tại trận

Hai đối tượng trộm xe máy của người dân nhưng không ngờ chiếc xe này đã khoá bánh trước, đối tượng trực tiếp bẻ khoá bị dân bắt quả tang ngay tại trận.

Ngày 29/5, Công an phường Đông Hoà đã bàn giao đối tượng Nguyễn Bá Dũng (29 tuổi, quê Nghệ An) cho công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Khoảng 21h ngày 28/5, Dũng được đồng bọn tên Hùng chở vào khu Làng đại học quốc gia TP.HCM (thuộc phường Đông Hoà, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để tìm xe máy sơ hở rồi ra tay trộm cắp.

Đối tượng Nguyễn Bá Dũng.

Khi đến quán Internet ở khu vực chợ Nhân Văn, hai đối tượng phát hiện có nhiều xe máy để phía trước nên tiếp cận. Đồng bọn ngồi trên xe cảnh giới, còn đối tượng Dũng đi tới bẻ khoá một chiếc xe Wave.

Khi Dũng nổ máy xe chạy thì bất ngờ té ngã vì chiếc xe bị khoá bánh trước. Phát hiện vụ việc người dân truy hô bắt giữ Dũng ngay tại trận, còn tên đồng bọn nổ máy xe chạy thoát.

Hiện trường vụ việc.

Công an phường Đông Hoà sau đó có mặt đưa đối tượng về đồn lấy lời khai. Bước đầu, CQĐT xác định Dũng có nhiều tiền án, mới nhất là tội trộm cắp tài sản (xe máy) bị công an phường Đông Hoà bắt ngày 16/1/2021 và vừa mới ra tù hồi đầu năm 2022.