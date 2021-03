Tên trộm ôtô bỏ lại xe máy vừa lấy được

Thái bỏ lại chiếc xe máy vừa trộm được vì thấy tài sản khác là chiếc xe tải có giá trị lớn hơn.

Sáng 6/3, Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Thanh Thái (21 tuổi, ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) về tội Trộm cắp tài sản.

Nguyễn Thanh Thái. Ảnh: Tiến Tầm.

Theo cơ quan điều tra, ngày 23/2, Thái trộm được chiếc xe máy biển số tỉnh Kiên Giang để làm phương tiện đi trộm cắp thêm. Khi đến khu vực xã Núi Tô của huyện Tri Tôn, Thái phát hiện chiếc xe tải không có người trông giữ.

Thấy xe tải có giá trị lớn, Thái bỏ lại xe máy để trộm xe tải.

Ngày 24/3, Thái bị cảnh sát phát hiện khi đang chạy xe tải đi tìm nơi tiêu thụ.