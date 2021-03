Tên trộm có 4 tiền án bị bắt ở TP.HCM

Ngụy trang biển số để thực hiện 2 vụ trộm xe máy ở TP.HCM, nghi phạm mang 4 tiền án bị công an bắt khẩn cấp.

Công an quận Phú Nhuận (TP.HCM) vừa ra quyết định bắt khẩn cấp Trần Tâm Đăng (40 tuổi, ngụ quận 3) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo cảnh sát, Đăng có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Trong 2 ngày (12 và 13/3), anh ta thực hiện 2 vụ trộm xe máy ở quận Phú Nhuận.

Đăng thực hiện lại động tác ngụy trang biển số xe máy. Ảnh: Công an cung cấp.

Trưa 12/3, Đăng vào con hẻm 95/40 Lê Văn Sỹ (phường 13, quận Phú Nhuận) trộm chiếc xe máy hiệu Honda Wave trước quán cà phê. Đến sáng 13/3, anh ta lấy xe máy của anh T. (20 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) tại con hẻm trên đường Huỳnh Văn Bánh.

Qua trích xuất camera, Công an quận Phú Nhuận xác định nghi phạm gây ra 2 vụ trộm đang được Công an quận 3 theo dõi quản lý. Hai đơn vị trên đã phối hợp, cùng với sự hỗ trợ của Trung tâm chỉ huy Công an TP.HCM đã truy xét, bắt giữ Đăng vào ngày 18/3.

Nhà chức trách cho biết Đăng có thủ đoạn rất tinh vi. Khi gây án, anh ta sử dụng băng keo đen thay đổi chi tiết biển số xe nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Ngoài ra, khi phát hiện tài sản để lấy trộm thì Đăng sẽ đem xe của mình để ở các con hẻm gần đó. Sau khi trộm được xe, anh ta đem đi gửi rồi bắt xe ôm quay lại lấy xe.

"Thời tiết hiện nay nắng gắt, người dân thường đóng cửa mở điều hòa nên mất cảnh giác trong việc quản lý tài sản, nhất là các khu vực hẻm nhỏ vắng vẻ. Người dân cần cảnh giác hơn trong việc quản lý tài sản để tránh bị trộm”, đại diện Công an quận Phú Nhuận khuyến cáo.