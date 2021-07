Tên trộm cầm kim tiêm cố thủ trong nhà

Sau khi bán chiếc lắc bằng vàng trộm được để lấy tiền mua ma túy, Huy chạy vào nhà người quen để cố thủ vì thấy cảnh sát.

Ngày 17/7, Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Ngô Thanh Huy (27 tuổi, ngụ phường Long Thạnh) về tội Trộm cắp tài sản.

Trưa 14/7, Đội cảnh sát hình sự Công an thị xã Tân Châu nhận được tin báo của người dân về vụ trộm xảy ra tại phường Long Thạnh. Kẻ trộm đã đột nhập vào nhà nạn nhân lấy chiếc lắc đeo tay bằng vàng 18K trị giá khoảng 24 triệu đồng.

Nghi phạm Ngô Thanh Huy. Ảnh: Bích Trâm.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định Huy là nghi phạm thực hiện vụ trộm. Lúc này, bị can đã bán chiếc lắc để lấy tiền mua ma túy.

Phát hiện cảnh sát, Huy trốn vào nhà một người thân và dùng kim tiêm cố thủ. Sau đó, lực lượng chức năng đã tìm cách trấn áp và bắt được Huy.

Chiếc kim tiêm Ngô Thanh Huy mang theo người để cố thủ. Ảnh: Bích Trâm.

Theo cơ quan điều tra, Huy có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Người này thường mang kim tiêm trong người để chống trả lực lượng chức năng.