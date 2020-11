Tên tổng thống Mỹ được đặt cho tù nhân phim 'Vượt ngục' như thế nào?

Theo chia sẻ từ nhà sản xuất phim "Vượt ngục", các nhân vật trong phim lấy tên dựa theo các vị tổng thống và chính trị gia nổi tiếng lịch sử nước Mỹ.

Ngày 9/11, Wentworth Miller thông báo trên Instagram cá nhân: "Tôi không tiếp tục đóng Vượt ngục (Prison Break). Lý do đơn thuần là tôi không muốn sắm vai người dị tính. Dạng nhân vật này xuất hiện quá nhiều trên màn ảnh rồi. Nếu bạn là người hâm mộ loạt phim và đang mong chờ phần sáu, tôi xin lỗi vì đã khiến bạn thất vọng".

Vượt ngục là dự án phim truyền hình gây tiếng vang tại nhiều quốc gia khi ra mắt vào năm 2005. Tác phẩm của biên kịch Paul Schuering đã mang tới cho khán giả màn ảnh nhỏ những thước phim gay cấn, kịch tính đến phút chót.

Vượt ngục là loạt phim thành công của đài Fox. Ảnh: Cinema Blend.

Thông báo của Miller khiến đông đảo khán giả chia sẻ sự hụt hẫng, dù kế hoạch sản xuất phần sau của loạt phim này chưa từng được xác nhận. Đây là minh chứng rõ nét cho sức hút của Vượt ngục trong suốt 15 năm qua. Tờ The New York Times nhận định: "Vượt ngục hấp dẫn hơn nhiều so với các bộ phim truyền hình khác và chắc chắn là một trong những bộ phim độc đáo nhất. Phim tạo ra được cốt truyện hồi hộp, gay cấn với các tình tiết được tính toán tỉ mỉ".

Càng tìm hiểu, khán giả càng nhận thấy biên kịch đã khéo léo sắp xếp những mảnh ghép đơn lẻ thành bức tranh thống nhất logic và hoàn chỉnh. Thậm chí, tên của các nhân vật trong phim cũng mang ý nghĩa riêng biệt.

Tên dàn nhân vật tội phạm dựa theo tên tổng thống Mỹ

Vượt ngục xoay quanh câu chuyện của hai anh em Lincoln Burrows (Dominic Purcell thủ vai) và Michael Scofield (Wentworth Miller thủ vai). Trong đó, người anh là tử tù tại trại giam Fox River, bị buộc tội ám sát Terrence Steadman (Jeff Perry thủ vai) - em trai phó tổng thống Mỹ.

Theo chia sẻ từ nhà sản xuất, Lincoln Burrows được đặt theo tên cựu Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln. Lincoln là chính khách thuộc Đảng Cộng hòa nổi tiếng trong lịch sử xứ cờ hoa, được ca tụng về bản lĩnh chính trị và cung cách điều hành đất nước. Ông được giới học giả tôn vinh là một trong ba tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ.

Cựu tổng thống thứ 16 có chủ trương ôn hòa trên mọi mặt trận. Ông đạt được thành tựu trong việc đưa đất nước vượt qua cuộc nội chiến Mỹ, duy trì chính quyền Liên bang, đồng thời chấm dứt chế độ nô lệ và hiện đại hóa nền kinh tế, tài chính của đất nước.

Tuy nhiên, Abraham Lincoln cũng là tổng thổng đầu tiên bị ám sát. Ông bị giết bởi một diễn viên khi đang xem vở kịch Our American Cousin tại nhà hát Ford.

Lincoln Burrows lấy tên dựa theo tên Tổng thống Abraham Lincoln. Ảnh: Digital Spy.

Phóng tác trong Prison Break, Lincoln Burrows có vẻ ngoài nam tính, mạnh mẽ. Song, nội tâm lại là người ôn hòa, giàu yêu thương và không thể giết người. Nhân vật này đa phần sử dụng sức mạnh thể chất và được miêu tả là người không có trí óc xuất chúng. Tuy nhiên, Burrows sẵn sàng làm mọi thứ để đổi lấy sự bình an cho những người anh yêu thương.

Ngoài Lincoln Burrows, Theodore "T-Bag" Bagwell cũng là nhân vật được lấy tên dựa theo tên tổng thống thứ 26 của Mỹ là Theodore Roosevelt. T-Bag xuất hiện trong bốn phần của Vượt ngục, là một tên tội phạm xảo quyệt, tàn ác, ma mãnh và hơi quẫn trí, luôn luôn bị những người xung quanh khinh bỉ, dè chừng. Để đạt được mục đích cá nhân, hắn sẵn sàng đánh đổi bất chấp mọi thủ đoạn.

Trong lịch sử, Theodore Roosevelt là tổng thống nổi tiếng bởi tinh thần lạc quan, giàu nghị lực. Thời thơ ấu, ông vốn là đứa trẻ ốm yếu do mắc bệnh hen suyễn. Để vượt qua bệnh tật, cựu tổng thống tích cực rèn luyện thể lực và duy trì lối sống lành mạnh. Tới tuổi thanh niên, ông hoàn toàn khỏi bệnh.

Trong sự nghiệp chính trị của mình, Roosevelt đạt được nhiều thành tựu về việc bảo tồn thiên nhiên, tài nguyên quốc gia. Đặc biệt, ông là người đã thực hiện đàm phán và góp phần đem đến hòa bình cho cuộc chiến tranh Nga - Nhật (1904 - 1905). Theo đó, Theodore Roosevelt là người Mỹ đầu tiên nhận giải Nobel Hoà bình năm 1906.

Bản gốc của Michael Scofield là chính trị gia nổi tiếng

Mặt khác, Michael Scofield - nhân vật trung tâm, đóng vai trò "linh hồn" của loạt phim - được lấy tên theo chính trị gia Edward Scofield

Trong lịch sử, Edward Scofield đã chiến đấu trong Nội chiến Hoa Kỳ với tư cách thành viên của Trung đoàn Dự bị Pennsylvania số 11. Ông đã tham gia tất cả trận đánh của trung đoàn cho tới khi bị bắt làm tù binh năm 1964 và bị giam giữ trong vòng 10 tháng.

Michael Scofield lấy cảm hứng từ chính trị gia Edward Scofield. Ảnh: Screen Rant.

Sau khi hồi phục sức khỏe, Scofield được thăng cấp thiếu tá và chuyển tới làm việc cho quần đoàn kỹ sư của công ty Đường sắt Đại Tây Dương. Năm 1896, ông được bầu làm thống đốc thứ 19 của Wisconsin. Trong nhiệm kỳ, vị chính trị gia đã thiết lập thành công hệ thống kế toán trung tâm, giám sát việc sửa đổi luật ngân hàng của bang và tăng cường tài trợ cho các trường công.

Lấy cảm hứng từ vị chính trị gia, Michael Scofield được khắc họa trong Prison Break là một kỹ sư tài ba, có trí óc thiên tài và tiền đồ mở rộng. Anh dẫn dắt đồng đội thoát hiểm ở nhiều nhà tù nhờ sự quan sát tỉ mỉ và tính toán kỹ lưỡng. Trong phần đầu, nhân vật gây ấn tượng khi xăm cả bản đồ nhà tù lên người - ý tưởng hiếm người nghĩ ra.

Ngoài Michael Scofield, Benjamin Miles "C-Note" Franklin and Alexander Mahone cũng là những nhân vật có tên được lấy cảm hứng từ hai vị chính trị gia nổi tiếng là Benjamin Franklin và William Mahone.

Tên gọi của các nhân vật lấy cảm hứng từ trà sữa

Trong một khía cạnh hoàn toàn khác, một vài nhân vật của Prison Break lại có tên gọi mang ý nghĩa đời thường, pha chút màu sắc hài hước.

Cụ thể, trong phần 3, tổ chức The Company muốn Scofield cứu thoát James Whistler khỏi nhà tù Sona. Fernando Sucre được giao một công việc tại nhà tù để hỗ trợ Michael trong kế hoạch trốn thoát. Tại đây, Sucre và T-Bag đã gặp gỡ Lechero.

Theo nhà sản xuất giải thích, Sucre trong tiếng Pháp có nghĩa là đường còn Lechero dịch từ tiếng Tây Ban Nha là người giao sữa. Kết hợp hai nguyên liệu trên cùng T-bag (tạm dích: túi trà), khán giả sẽ có thức uống trà sữa.