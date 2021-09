Tên thật của Miley Cyrus và dàn sao nổi tiếng

Siêu anh hùng châu Á đầu tiên của Marvel quan trọng đến mức nào?

Bài viết của tác giả Jeff Yang cho rằng sự xuất hiện của bộ phim "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" chứng minh việc người Mỹ gốc Á ngày càng được công nhận.