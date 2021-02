Tên lửa thử nghiệm của SpaceX lại phát nổ khi hạ cánh xuống bệ phóng

Phiên bản thử nghiệm của dòng tên lửa mà hãng SpaceX kỳ vọng sẽ đưa con người đầu tiên lên sao Hỏa đã phát nổ ngày 2/2, sau khi bay thử vài km và cố gắng hạ cánh trở lại bệ phóng.

Starship SN9, một trong những nguyên mẫu giai đoạn đầu của dòng tên lửa tái sử dụng sẽ góp phần đưa người lên sao Hỏa, được SpaceX phóng thử nghiệm tầm cao ngày 2/2. Ba động cơ của SN9 được kích hoạt như dự tính, khiến tên lửa này bay lên vài km trên không trung.

Các động cơ lại đốt cháy khi chuẩn bị hạ cánh, như theo quy trình, nhưng SN9 lại phát nổ và biến thành một quả cầu lửa khi xuống tới bệ phóng. Chưa rõ tên lửa thử nghiệm này đã gặp trục trặc gì, theo CNN.

Giây phút phiên bản nguyên mẫu SN9 được phóng lên, cách không xa phiên bản SN10 cũng được đặt lên bệ phóng. Ảnh: SpaceX.

Kỹ sư John Insprucker của hãng SpaceX bình luận trên chương trình phát trực tiếp của công ty rằng hầu hết cuộc thử nghiệm “trông có vẻ rất tốt”, và các kỹ sư đã thu thập được dữ liệu giúp cải thiện thiết kế của dòng Starship trong quá trình bay, vốn vươn tới độ cao 10 km.

“Chúng tôi vẫn sẽ phải cải thiện phần hạ cánh một chút”, kỹ sư này nói.

SN9 phát nổ khi cố gắng hạ cánh trở lại bệ phóng. Ảnh: SpaceX.

Trước đó, vào tuần trước, nguyên mẫu SN9 phải hoãn thử nghiệm dù đã lên bệ phóng và sẵn sàng, sau khi bị Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) yêu cầu dừng với lý do an toàn. Nhưng tuần này, ngày 2/2, FAA nói SpaceX đã “có biện pháp khắc phục” để tuân thủ các quy định an toàn, nhưng không nêu cụ thể là những vấn đề nào.

Trong video phát trực tiếp ngày 2/2, tên lửa SN9 phát nổ khi về bệ phóng ngay cạnh một nguyên mẫu tên lửa khác, SN10, vốn đã được đưa lên một bệ phóng khác gần kề SN9. Chưa rõ khi nào công ty SpaceX sẽ phóng thử SN10.

Các phiên bản SN9 (trái) và SN10 được đưa lên bệ phóng và đợi thử nghiệm ở Boca Chica, bang Texas, ngày 1/2. Ảnh: Reuters.

Hồi tháng 12/2020, nguyên mẫu SN8 cũng được phóng thử nghiệm, lên tầm cao một cách thành công, thực hiện được một số bước xoay chuyển trên không như mong muốn, rồi phát nổ khi cố gắng hạ cánh ở bệ phóng.

Cuộc thử nghiệm SN8 khiến SpaceX và FAA tranh cãi, vì SpaceX trước đó muốn FAA miễn một số quy định về rủi ro tối đa được cho phép, và FAA lại không đồng ý. Nhưng SpaceX vẫn tiến hành thử nghiệm SN8 theo kế hoạch mình. Không rõ liệu FAA có điều tra vụ thử nghiệm SN8 hay không.