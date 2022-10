Ten Hag ra điều kiện để Ronaldo trở lại đội một MU

Cristiano Ronaldo phải chọn giữa việc chấp nhận cảnh dự bị tại Man Utd hoặc tìm bến đỗ mới ngay kỳ chuyển nhượng tới.

Theo Athletic, HLV Erik ten Hag chưa quyết định ngày trở lại đội một của Ronaldo. Chiến lược gia người Hà Lan sẽ cho Ronaldo thêm cơ hội nếu CR7 sẵn sàng cho cảnh không được đá chính thường xuyên tại MU giai đoạn tới. Còn nếu Ronaldo từ chối, siêu sao người Bồ Đào Nha phải ngay lập tức tìm bến đỗ mới.

Mối quan hệ giữa Ronaldo và MU dần rạn nứt. Sau sự cố mới nhất, CR7 càng muốn ra đi. Trong khi đó, HLV Ten Hag đảo lộn suy nghĩ, không còn muốn giữ Ronaldo bằng mọi giá.

MU sẵn sàng cho kịch bản Ronaldo ra đi ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2022/23, nhưng ngôi sao sinh năm 1985 đến đâu là vấn đề.

Theo Athletic, ở kỳ chuyển nhượng hè, không nhiều CLB quan tâm Ronaldo, dù cựu sao Juventus muốn ra đi. Al-Hilal ở Saudi Arabia là CLB duy nhất quan tâm CR7. Ronaldo sẵn sàng giảm lương để rời MU, với mục tiêu gia nhập một CLB chơi tại Champions League, nhưng bất thành.

MU từng muốn CLB chiêu mộ Ronaldo trong hè này phải chi tiền. Còn hiện tại, "Quỷ đỏ" sẵn sàng để Ronaldo tự do ra đi, miễn là CR7 đồng ý chấm dứt hợp đồng. Như vậy, Ronaldo sẽ tự do đàm phán với CLB mới mà không còn ràng buộc với sân Old Trafford.

MU giữ vững lập trường không trả lương cho Ronaldo nếu anh gia nhập CLB khác.

Ronaldo tự làm xấu hình ảnh trong mắt CĐV MU khi bỏ về từ phút 89 ở trận tiếp đón Tottenham. Ronaldo không di chuyển vào phòng thay đồ, mà đi về nhà. Đây là hành động chưa có tiền lệ tại MU.

Từ sự ủng hộ của ban lãnh đạo MU, HLV Ten Hag hành động cứng rắn khi tạm gạch tên Ronaldo khỏi đội một, không được đăng ký cho trận gặp Chelsea. Những ngày qua, siêu sao người Bồ Đào Nha phải tập riêng.

Sự ủng hộ từ ban lãnh đạo giúp HLV Ten Hag thực hiện một loạt điều chỉnh từ khi dẫn dắt MU. Ông yêu cầu cắt mặt cỏ sân tập như ý muốn, siết kỷ luật bằng một loạt quy định tương tự triều đại của Sir Alex Ferguson và mạnh tay khi sử dụng cầu thủ. Ngay cả một biểu tượng như Ronaldo không là ngoại lệ nếu đi ngược tập thể.