Ten Hag giữ lời hứa với Ronaldo

Erik ten Hag sẽ có cuộc đối thoại trực tiếp với Cristiano Ronaldo trong hôm nay (giờ Hà Nội), trước khi cho phép siêu sao Bồ Đào Nha trở lại đội hình MU.

Ronaldo có thể sớm trở lại đội hình MU.

Theo Manchester Evening News, Ronaldo lần đầu có cuộc nói chuyện với HLV Ten Hag kể từ khi bị loại khỏi đội hình MU ở trận hòa Chelsea 1-1 hôm 22/10. Nhà cầm quân người Hà Lan cho rằng cựu tiền đạo Real Madrid vẫn có vai trò nhất định trong mùa giải này.

Trước đó, ông khẳng định: "Đầu tiên, chúng tôi sẽ nói chuyện. Tôi vẫn muốn Ronaldo xuất hiện trong đội hình, bởi cậu ấy là người có tầm ảnh hưởng. Ronaldo chỉ bị treo giò một trận. Sau đó, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau". Cuộc gặp trực tiếp này cho thấy Ten Hag giữ lời hứa sẵn sàng mở đường lui cho CR7.

Ronaldo dự kiến có thể trở lại đội hình một khi "Quỷ đỏ" tiếp đón Sheriff trên sân nhà Old Trafford thuộc lượt trận thứ 5 vòng bảng Europa League diễn ra rạng sáng 28/10 (giờ Hà Nội). Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định từ HLV Ten Hag.

Theo Athletic, HLV 52 tuổi sẽ cho Ronaldo thêm cơ hội nếu anh sẵn sàng với viễn cảnh không được đá chính thường xuyên tại MU giai đoạn tới. Còn nếu từ chối, Ronaldo có thể tìm bến đỗ mới.

Khi ấy, Ronaldo có thể chia tay Old Trafford trong tháng 1/2023. The Athletic tiết lộ Ronaldo chấp nhận giảm thu nhập đang nhận ở MU để mau chóng tìm CLB mới. CR7 đang hưởng 385.000 bảng mỗi tuần ở đội chủ sân Old Trafford. Đây là rào cản khiến không nhiều đội bóng muốn đón tiền đạo 37 tuổi về thi đấu.

Ronaldo tự làm xấu hình ảnh trong mắt CĐV MU khi bỏ về từ phút 89 ở trận tiếp đón Tottenham. Ronaldo không di chuyển vào phòng thay đồ, mà đi về nhà. Đây là hành động chưa có tiền lệ tại MU.

Hôm 21/10, Ten Hag khẳng định: "Thật khó chấp nhận với lần Ronaldo vi phạm ở trận gặp Rayo Vallecano. Nhưng cậu ấy lại tái phạm. Chúng tôi phải đưa ra quyết định. Điều quan trọng nhất là thái độ và tâm lý của cả một tập thể".

Theo Times, phần lớn đội hình Man Utd ủng hộ lập trường và quyết định của HLV Ten Hag với những rắc rối Ronaldo gây ra. Các cầu thủ "Quỷ đỏ" tin rằng CR7 xứng đáng nhận hình phạt treo giò bất chấp hàng công đội bóng đang thiếu nhân lực.