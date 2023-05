Ten Hag bị loại khỏi đề cử HLV hay nhất Premier League

Mikel Arteta và Pep Guardiola là hai cái tên nặng ký cho giải huấn luyện viên hay nhất Premier League mùa 2022/23.

HLV Ten Hag bị gạch tên dù đang giúp MU trụ vững ở top 4.

6 cái tên cạnh tranh cho giải thưởng danh giá là Mikel Arteta, Pep Guardiola, Eddie Howe, Unai Emery, Marco Silva và Roberto De Zerbi. Erik ten Hag không thể vào danh sách rút gọn dù từng 2 lần thắng giải HLV hay nhất tháng của Premier League.

Arteta xứng đáng được vinh danh sau mùa giải bùng nổ cùng Arsenal. Dù vậy, việc Arsenal sắp đánh rơi chức vô địch vào tay Man City có thể khiến Arteta bị bỏ lại trong cuộc đua với Guardiola.

Howe là điểm sáng tiếp theo trong danh sách. Từ vị thế HLV bị nghi ngờ không đủ đẳng cấp cho tham vọng của Newcastle, Howe dẫn dắt "Chích chòe" giữ vị trí thứ ba sau 35 trận. So với nhóm "Big Six", đội hình Newcastle không được đánh giá cao bằng, do đó thành tích của Howe càng thuyết phục.

HLV Emery là cái tên gây bất ngờ. Ông dẫn dắt Aston Villa từ tháng 10/2022. Sau 23 trận ở Premier League, Villa dưới thời Emery thắng 13, hòa 3, thua 6. Emery giúp đội nhà từ vị trí nửa dưới bảng xếp hạng vươn lên đứng thứ 8.

Silva, HLV Fulham, là hiện tượng trên băng ghế chỉ đạo của các đội ở Premier League mùa 2022/23. Sau 36 trận, Fulham giành 51 điểm, xếp thứ 10. Đó là thành tích ấn tượng với một đội bóng vừa thăng hạng. Fulham của Silva được coi là một trong những đối thủ chuyên cản chân ông lớn ở mùa này.

Sau cùng, HLV De Zerbi được vinh danh sau giai đoạn thăng hoa của Brighton. "Chim mòng biển" từng chịu cú sốc khi chia tay HLV Graham Potter. Dù vậy, De Zerbi thay thế xuất sắc, thậm chí xây dựng lối chơi cho Brighton biến hóa và khó chịu hơn trước.

Hiện tại, Brighton xếp thứ 6. Trong hành trình đó, thầy trò De Zerbi đánh bại Liverpool, MU và Arsenal. Brighton còn giành quyền vào chơi ở chung kết League Cup.

