Ten Hag bảo vệ, khen De Gea hoàn hảo

"Cứu thua mới là nhiệm vụ chính của một thủ môn. Mỗi người đều có thế mạnh riêng của mình. Ngày nay, việc kiểm soát bóng ngày càng trở nên quan trọng khi thi đấu ở đẳng cấp cao. Khi kiểm soát bóng nhiều hơn, đối thủ cũng sẽ khó gia tăng áp lực. Từ đó, bạn sẽ ít chịu nguy hiểm hơn".

"Nhưng suy cho cùng, điều cốt lõi vẫn là cứu thua, ngăn chặn các pha dứt điểm, tạt bóng, một chọi một. Tôi nghĩ De Gea là một thủ môn hoàn hảo", HLV Ten Hag chia sẻ trước thềm trận tứ kết lượt về Europa League với Sevilla rạng sáng mai (21/4).

Phát biểu của Ten Hag được đưa ra giữa thời điểm hợp đồng của De Gea và MU chỉ còn hai tháng. Nhiều người cho rằng "Quỷ đỏ" không nên gia hạn với người gác đền sinh năm 1990 vì anh chơi chân kém. Trong khi đó, triết lý mà HLV Ten Hag theo đuổi đề cao khâu kiểm soát bóng và triển khai tấn công ngay từ phần sân nhà.

Khả năng chơi chân kém cũng khiến De Gea mất suất ở tuyển Tây Ban Nha từ thời HLV Luis Enrique cho đến Luis de La Fuente. Mới đây, anh cũng bị gạch tên khỏi danh sách dự vòng loại EURO 2024 của "La Roja". Lần gần nhất De Gea thi đấu cho đội tuyển quốc gia đã cách đây 3 năm.

Theo Goal, De Gea đã từ chối lời mời gia hạn mới nhất mà MU đưa ra. "Quỷ đỏ" muốn giảm lương của De Gea từ 375.000 bảng/tuần xuống còn 200.000 bảng/tuần. Bù lại, thủ môn người Tây Ban Nha sẽ được tạo cơ hội để giải nghệ tại sân Old Trafford.

Nếu hai bên không đạt được thỏa thuận, MU sẽ lên kế hoạch chiêu mộ David Raya. Thủ môn của Brentford thi đấu ấn tượng, chơi 31 trận mùa này và được gọi lên tuyển Tây Ban Nha. Khả năng chơi chân của Raya cũng khá tốt.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.