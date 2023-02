Tên đầy đủ của ChatGPT

ChatGPT là sản phẩm của công ty OpenAI. Ứng dụng này đã thu hút khoảng 100 triệu người dùng chỉ sau 2 tháng ra mắt.

Chat Generative Pre-training Transformer /tʃæt ˈdʒen.ər.ə.tɪv priː-ˈtreɪ.nɪŋ trænsˈfɔː.mər/ (danh từ): (Tạm dịch) Công cụ chat học máy tạo sinh được đào tạo trước

Định nghĩa:

ChatGPT, tên đầy đủ là Chat Generative Pre-training Transformer, là sản phẩm của công ty OpenAI, ra đời vào ngày 30/11/2022. Mục đích chính của ChatGPT là tạo ra văn bản giống văn bản do con người tạo. Giống như chatbot, nó có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như tạo nội dung tự động, dịch ngôn ngữ.

Mới ra mắt 2 tháng, ChatGPT đã cán mốc 100 triệu người dùng, vượt xa những ứng dụng nổi tiếng như TikTok, Instagram. Dù mới chỉ ra mắt, sản phẩm của OpenAI đã khiến các học giả, nhà báo và những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ lo ngại vì rất khó phân biệt đâu là sản phẩm của AI, đâu là sản phẩm của người viết.

Các nhà giáo dục cũng lo ngại ChatGPT sẽ tiếp tay cho việc gian lận của học sinh, sinh viên vì ChatGPT. Hiện nay, một số trường học, tiểu bang ở Mỹ đã ra lệnh cấm sử dụng ChatGPT trong khuôn viên trường để ngăn chặn tình trạng đạo văn, gian lận. Tại Australia, G8 - nhóm 8 trường đại học hàng đầu trong nước - quyết định tổ chức thi một số môn bằng giấy bút để giải quyết nỗi lo về sự bành trướng của ChatGPT.

Ứng dụng của ChatGPT trong tiếng Anh:

- ChatGPT can generate text in a variety of styles and formats, such as news articles, emails, and poetry.

Dịch: ChatGPT có thể tạo văn bản ở nhiều dạng và phong cách khác nhau, ví dụ bài báo, email và thơ.

- ChatGPT impressed many with its command of written English and as a demonstration of how far artificial intelligence (AI) had advanced.

Dịch: ChatGPT đã gây ấn tượng với nhiều người với khả năng viết tiếng Anh thành thạo và đó là một minh chứng cho thấy trí tuệ nhân tạo (AI) đã tiến xa đến mức nào.