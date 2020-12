Tên cướp trốn truy nã bị bắt trong khu cách ly

Lành cướp tài sản nên trốn sang Trung Quốc và bị bắt vì nhập cảnh trái phép. Khi được trao trả về nước, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện đây là đối tượng đang bị truy nã.

Ngày 30/12, Công an tỉnh Lạng Sơn bàn giao Trần Văn Lành (24 tuổi, quê huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) cho Công an tỉnh Nghệ An. Đây là bị can bị Công an huyện Diễn Châu truy nã về tội Cướp tài sản.

Theo công an, tháng 2/2017, Lành cướp xe máy trị giá 28 triệu đồng ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, sau đó bỏ trốn sang Trung Quốc. Hắn ta bị công an phát lệnh truy nã.

Trần Văn Lành. Ảnh: Công an Lạng Sơn.

Tại Trung Quốc, Lành bị cơ quan chức năng nước bạn phát hiện nhập cảnh trái phép nên bị bắt tạm giam. Đến đầu tháng 12, Công an Trung Quốc trao trả lại Lành cho Việt Nam. Hắn được cách ly y tế theo quy định tại Trung tâm cách ly thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Trong quá trình khai báo về nhân thân, lý lịch, cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện Lành có biểu hiện gian dối nên tiến hành xác minh. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên 24 tuổi là bị can đang bị truy nã.