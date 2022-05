Tên cướp đặc biệt nguy hiểm bị bắt sau một ngày truy nã

Một kẻ đã dùng dao khống chế bạn trai của em gái để lấy điện thoại bán lấy tiền tiêu xài đã bị bắt sau một ngày ra quyết định truy nã.

Ngày 1/5, thượng tá Nguyễn Minh Tuyên, Trưởng Công an thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) cho biết, đang cử lực lượng đến tỉnh Nghệ An để làm thủ tục nhận bàn giao và tiến hành di lý Nguyễn Minh Vương - kẻ mang lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm - từ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An về tỉnh Bình Thuận.

Trước đó, đầu tháng 4, Nguyễn Minh Vương (26 tuổi, ngụ xã Tân Bình, thị xã La Gi), đã dùng dao khống chế bạn trai của em gái mình tại một khách sạn trên địa bàn thị xã La Gi, lấy điện thoại di động của thanh niên này bán lấy tiền tiêu xài. Sau khi gây án, Vương đã bỏ trốn xuống Bình Thuận.

Ngày 2/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã La Gi ra Quyết định khởi tố bị can đối với Vương về tội Cướp tài sản. Đến ngày 28/4, thượng tá Nguyễn Minh Tuyên - Trưởng Công an thị xã La Gi - đã ra quyết định truy nã theo diện đặc biệt nguy hiểm đối với bị can Nguyễn Minh Vương trên toàn quốc.

Ngày 29/4, một ngày sau khi có quyết định truy nã, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp với Công an TP Vinh và Công an các xã Nghi Tiến, Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Trà Vinh tổ chức mật phục bắt giữ Vương tại xã Nghi Vạn.