Teddy và Yoo Young Jin lọt top 50 nhà sản xuất vĩ đại nhất thế kỷ 21

Hai nhà sản xuất âm nhạc đến từ Hàn Quốc là Teddy Park và Yoo Young Jin góp mặt trong BXH Billboard Mỹ với những cống hiến xuất sắc.

Ngày 30/7, Allkpop đưa tin Teddy Park của YG Entertainment và Yoo Young Jin của SM Entertainment góp mặt trong top 50 nhà sản xuất âm nhạc vĩ đại nhất thế kỷ 21 theo danh sách của tạp chí Billboard Mỹ.

Trong bài viết mới đây của Billboard, họ đã chọn ra 50 nhà sản xuất âm nhạc sáng tạo, có ảnh hưởng lớn của thế kỷ 21. Theo BXH Billboard, hai nhà sản xuất âm nhạc là Teddy Park và Yoo Young Jin lần lượt xếp hạng 25 và 39.

Đứng sau thành công của loạt ca khúc đình đám do các nghệ sĩ thuộc công ty giải trí YG Entertainment như 2NE1, Big Bang, Black Pink. Teddy Park được mệnh danh là phủ thuỷ âm nhạc Kpop cùng những ca khúc EDM và hip hop bắt tai và bùng nổ.

Teddy Park được mệnh danh là phù thủy âm nhạc của Kpop. Ảnh: The Korea Herald.

Teddy Park được Billboard đánh giá cao với dòng nhạc đồng quê và reggae đặc trưng. Ca khúc I Am the Best được chọn là tác phẩm tiêu biểu nhất của anh. Với sự góp mặt của Missy Elliott trong ca khúc Niliria, sản phẩm để lại nhiều ấn tượng và được coi như “viên ngọc sáng” của Teddy Park.

Trong khi đó, nhà sản xuất âm nhạc của SM Entertainment Yoo Young Jin góp phần tạo nên thành công cho hầu hết nhóm nhạc như BoA, Super Junior, SNSD. Tài năng anh cũng được Billboard dành lời khen ngợi như “những phím nhạc bùng nổ và nhịp điệu mãnh liệt”.

Young Yoo Jin nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu của SM. Ảnh: Billboard Việt Nam.

Các nhà phê bình của Billboard đã lựa chọn ca khúc Sorry Sorry của nhóm Super Junior là tác phẩm định hình cho phong cách âm nhạc của Yoo Young Jin, và ca khúc Butterflies của Red Velvet là “viên ngọc sáng” của riêng anh.

Danh sách của của Billboard còn có sự góp mặt của những cái tên nổi tiếng trong làng sản xuất âm nhạc thế giới như Calvin Harris, David Guetta, Timbaland, Pharrell Williams, Max Martin, Kanye West, Diplo.