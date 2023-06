'Tê liệt lựa chọn' khi có quá nhiều mối tốt trên app hẹn hò

Liên tục quẹt trái, quẹt phải và không thể chọn ai vì có quá nhiều sự lựa chọn chính là một mặt trái của app hẹn hò.

Có quá nhiều sự lựa chọn khiến ta không biết mình muốn gì. Ảnh minh họa: Cottonbro Studio/Pexels.

Khi các ứng dụng hẹn hò bùng nổ, con người dễ tìm thấy những đối tượng yêu đương tiềm năng chỉ bằng một cú quẹt phải. Song, sự dễ dàng này khiến nhiều người choáng ngợp vì có quá nhiều sự lựa chọn. Kết quả, họ không còn đưa ra được bất kỳ lựa chọn nào trong số đó.

Một thuật ngữ được ra đời để miêu tả hội chứng tâm lý này mang tên "Option Paralysis" - "tê liệt lựa chọn", theo Very Well Mind.

Khái niệm này lần đầu được nhà tâm lý học Barry Schwartz đề cập đến trong trong cuốn sách xuất bản vào năm 2004 của ông, The Paradox of Choice: Why More Is Less (tạm dịch: Nghịch lý của sự lựa chọn: Tại sao càng nhiều càng ít).

Vấn đề của ứng dụng hẹn hò là cho chúng ta quá nhiều sự lựa chọn. Ảnh minh họa: Cottonbro Studio/Pexels.

Vấn đề của ứng dụng hẹn hò

Với rất nhiều ứng dụng và trang web hẹn hò hiện nay, con người dễ bị cuốn vào vòng quay vô tận của những thao tác vuốt, cuộn, quẹt trái, quẹt phải nhưng không bao giờ tạo được kết nối thực sự.

Ngay cả khi họ cảm thấy mình phù hợp với ai đó, không có gì đảm bảo về một cái kết tốt đẹp. Người dùng luôn tìm thấy các đối tác tiềm năng khác chỉ cách mình hoặc người kia bằng một tin nhắn.

Chính sự dễ dàng đó khiến hội chứng "tê liệt lựa chọn" diễn ra phổ biến và mạnh mẽ hơn.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Biology Letters cho thấy những người được giới thiệu với nhiều đối tác tiềm năng lại ít có khả năng đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Có nhiều biểu hiện chứng tỏ ta đang "tê liệt lựa chọn" của mình. Ảnh minh họa: Jonathan Borba/Pexels.

Biểu hiện

Nếu nghi ngờ mình gặp phải hội chứng "tê liệt lựa chọn" khi hẹn hò, đây là những biểu hiện cụ thể hơn:

Dành hàng giờ để lướt qua các ứng dụng hẹn hò, thấy nhiều người ổn nhưng không kết nối với bất kỳ ai. Kết đôi với ai đó trên ứng dụng hẹn hò nhưng không nhắn tin bởi không chắc họ có phải là người phù hợp hay không. Hẹn hò với nhiều người nhưng không bao giờ chủ động tiến xa hơn với ai trong số họ vì không thể đưa ra quyết định xem mình sẽ chọn ai. Để ngỏ các lời mời hẹn hò và không bao giờ cam kết với một người vì tâm lý sợ bỏ lỡ người khác tốt hơn.

Cố gắng chọn lọc một vài người để trò chuyện và đừng để cuốn vào vòng xoáy cuộn, lướt trên ứng dụng hẹn hò. Ảnh minh họa: Vlada Karpovich/Pexels.

Khắc phục

Marisa Cohen, tiến sĩ, chuyên gia về mối quan hệ và nhà trị liệu hôn nhân gia đình, cho biết điều quan trọng nhất là chúng ta cần có suy nghĩ gắn bó với một người và tôn trọng sự hiện diện của người đó.

"Đối xử công bằng với một người, đầu tư thời gian vào người đó trước khi bạn cho ai một cơ hội khác", bà nói thêm.

Một số cách khác để khắc phục hội chứng:

Trước tiên, hãy cố gắng chọn lọc hơn về người mà ta nhắn tin và trả lời. Đừng cảm thấy như ta phải nhắn tin cho tất cả những người lọt vào mắt xanh. Thay vào đó, hãy tập trung vào một vài người mà chúng ta thực sự muốn hiểu rõ hơn.

Thứ hai, hãy đặt ra giới hạn thời gian cho việc hẹn hò trực tuyến. Dành thời gian cụ thể mỗi ngày để xem qua các hồ sơ và nhắn tin cho mọi người. Khi thời gian của ta đã hết, hãy dừng việc quẹt phải và nghỉ ngơi.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng hẹn hò trực tuyến chỉ là một cách để gặp gỡ mọi người. Đừng dồn hết năng lượng của chúng ta vào các ứng dụng này. Đồng thời, hãy sẵn sàng gặp gỡ mọi người trực tiếp và đừng lảng tránh chỉ vì cảm thấy quá khó khăn.