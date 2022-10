TCL tung ưu đãi hơn 2,3 tỷ đồng tri ân khách hàng dịp sinh nhật 23 năm

Kỷ niệm 23 năm thành lập, Tập đoàn Thương mại Điện tử TCL Việt Nam tung ưu đãi lớn, tặng khách hàng loạt voucher với tổng giá trị đến 2,3 tỷ đồng.

TCL Việt Nam được thành lập vào 29/10/1999, nguyên là Công ty Điện và Điện tử TCL (Việt Nam) - chi nhánh đầu tiên của Tập đoàn TCL trên con đường chinh phục toàn cầu hoá với số vốn ban đầu 11,5 triệu USD .

Qua hơn 2 thập kỷ hình thành, phát triển và sáng tạo không ngừng, doanh nghiệp dần trở thành thương hiệu cung cấp điện gia dụng, lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng Việt, với đa dạng dòng sản phẩm như TV, máy lạnh, máy giặt, máy lọc không khí, soundbar, robot hút bụi. Các sản phẩm từ thương hiệu được nhiều người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng và đánh giá cao.

TCL cung cấp đa dạng các sản phẩm điện gia dụng.

Lấy sản phẩm và người tiêu dùng làm nền tảng, TCL mang đến nhiều thông điệp khác nhau suốt hành trình 23 năm tại Việt Nam. Vào những ngày đầu, doanh nghiệp mang thông điệp “The creative life - Cuộc sống sáng tạo” đến mọi nhà. Năm 2016, TCL với thông điệp “Creating the bonding moment for your family - Tạo nên những khoảnh khắc giá trị cho gia đình bạn" nhấn mạnh TV là trung tâm giải trí của gia đình. Cũng trong năm đó, TCL trở thành thương hiệu TV top 3 toàn cầu theo xếp hạng từ Omdia.

Giai đoạn 2017-2018, doanh nghiệp giới thiệu đại sứ thương hiệu toàn cầu - cầu thủ ngôi sao Neymar - với thông điệp “Born a legend”, đánh dấu bước đi đầu tiên trong việc chuyển mình gắn liền thể thao. Năm 2020, TCL vươn lên top 2 toàn cầu - khuyến khích mọi người cùng khám phá và trải nghiệm hệ sinh thái sản phẩm đa dạng của mình với thông điệp “Experience more”.

Năm nay, thương hiệu trở lại mạnh mẽ với sứ mệnh “Inspire greatness - Truyền cảm hứng tuyệt vời” qua loạt sản phẩm mới. Hợp tác K+ trong giải Ngoại hạng Anh và các chương trình mùa World Cup 2022 sắp tới, TCL đánh dấu khởi đầu đồng hành dài hạn cùng thể thao, từ đó truyền cảm hứng đến cộng đồng.

TCL trở lại mạnh mẽ cùng sứ mệnh “Inspire greatness”.

Các đối tác và khách hàng lâu năm của thương hiệu đánh giá cao tầm nhìn và giá trị mà TCL mang đến. Họ cho rằng đây là những định hướng thể hiện sự thấu hiểu người dùng, hữu dụng với nhu cầu cũng như ngân sách của khách hàng.

Nhân kỷ niệm 23 năm thành lập TCL tại Việt Nam, hãng tung ưu đãi lớn nhằm tri ân khách hàng và đối tác với tổng giá trị phần thưởng hơn 2,3 tỷ đồng . Chương trình khuyến mại mừng sinh nhật TCL diễn ra từ ngày 1/10 đến ngày 31/10, áp dụng cho khách hàng đăng ký thông tin nhận voucher giảm giá có giá trị 2,3 triệu đồng qua website http://sieusaletcl.tcl.com/san-voucher.

Các khách hàng mua các sản phẩm mang thương hiệu TCL được tặng thêm gói giải trí tại gia trị giá 2,99 triệu đồng gồm: Galaxy Play 4K 12 tháng, Clip TV 12 tháng, VTVCab On 12 tháng gói cơ bản, FPT PLAY 12 tháng.

Khách hàng có cơ hội nhận nhiều ưu đãi trong dịp sinh nhật TCL Việt Nam.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, độc giả tham khảo tại https://www.tcl.com/vn/vi hoặc fanpage chính thức của TCL https://www.facebook.com/TCLVietnam.