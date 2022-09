Taylor Swift từ chối Super Bowl

Ngôi sao nhạc pop từ chối lời mời biểu diễn tại sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh vì muốn tập trung hoàn thành việc thu âm các album của mình.

Ngôi sao nhạc pop Taylor Swift. Ảnh: Getty.

Theo TMZ, Taylor Swift đã được các lãnh đạo Super Bowl tiếp cận từ nhiều tháng trước nhằm mời nữ ca sĩ biểu diễn tại giờ giải lao của sự kiện thể thao lớn nhất thế giới.

Dù là cơ hội quý giá, giọng ca Shake it off đã từ chối. Taylor từng mong muốn được xuất hiện tại giải Super Bowl, song, hiện tại chưa phải thời điểm phù hợp. Lý do là cô muốn tập trung thu âm "Taylor version" cho tất cả 6 album đầu tay của mình.

Nữ ca sĩ khả năng sẽ hoàn thành việc thu âm các album còn lại (Taylor Swift, Speak Now, 1989 và Reputation) trong năm tới. Điều đó có nghĩa cô có thể biểu diễn tại giải đấu năm 2024 nếu vẫn được mời.

Các nguồn tin từ Super Bowl cho biết ban tổ chức đang tìm kiếm một giọng ca nữ mới sau khi bị từ chối.

Taylor Swift từ chối lời mời hấp dẫn vì muốn tập trung thu âm. Ảnh: Getty.

Sáu album đầu tay của ngôi sao nhạc pop thuộc quyền sở hữu của hãng thu âm chủ quản lúc bấy giờ là Big Machine Records. Vào năm 2019, sau nhiều tranh chấp về bản quyền, nhà sản xuất Scooter Braun đã giành được quyền sở hữu các album trên và bán lại cho bên khác.

Nữ ca sĩ tỏ ra tức giận, cô lên án giao dịch thương mại này. Taylor còn cho biết đã tìm cách thương lượng nhưng phía công ty đưa ra nhiều điều khoản không có lợi với cô. Vì thế ca sĩ Lover quyết định thu âm lại tất cả album trên để giành lại quyền sở hữu các bài hát.

Hiện tại, các album Red và Fearless phiên bản mới đã được phát hành.