Taylor Swift trở lại màn ảnh

Nữ ca sĩ sẽ góp mặt trong bộ phim mới, quy tụ nhiều ngôi sao, của đạo diễn David O. Russell.

Variety dẫn nhiều nguồn tin cho hay nữ ca sĩ Taylor Swift sẽ góp mặt trong dự án điện ảnh mới nhất, chưa công bố nhan đề, của đạo diễn David O. Russell.

Bộ phim đã quay xong, có sự góp mặt của Margot Robbie, Christian Bale và John David Washington trong các vai chính. Dàn diễn viên phụ của phim cũng quy tụ nhiều tên tuổi hạng A như Rami Malek, Zoe Saldana, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Mike Myers, Robert De Niro, Michael Shannon và Timothy Olyphant.

Taylor Swift từng diễn xuất cùng Taylor Lautner trong bộ phim Valentine’s Day (2010). Ảnh: IMDb.

Dự án do hãng New Regency đầu tư sản xuất, David O. Russell đảm nhiệm vai trò đạo diễn kiêm biên kịch. Tác phẩm gần đây nhất do nhà làm phim tự đạo diễn và viết kịch bản là Joy (2015) với vai nữ chính thuộc về Jennifer Lawrence.

Hiện, kịch bản cũng như vai diễn của Taylor Swift vẫn chưa được tiết lộ. Phim do 20th Century Studios phát hành. Thời điểm ra mắt dự kiến của tác phẩm cũng chưa được ấn định.

Bộ phim mới của đạo diễn David O. Russell đánh dấu lần trở lại của Taylor Swift với màn bạc sau bộ phim ca vũ nhạc Cats (2019). Trong quá khứ, Swift từng diễn xuất trong Valentine’s Day (2010) và The Giver (2014).

Năm 2020, Taylor Swift là nhân vật chính trong hai bộ phim tài liệu Miss America của Netflix và Folklore: The Long Pond Studio Sessions phát hành trên dịch vụ xem video trực tuyến Disney+.