Taylor Swift tận hưởng cuộc sống độc thân

Taylor Swift không còn giữ liên lạc với Matty Healy sau khi chia tay. Giọng ca "Blank Space" hài lòng với cuộc sống độc thân ở thời điểm hiện tại.

Taylor Swift dành thời gian cho bạn bè và công việc hậu chia tay. Ảnh: Bloomberg.

Ngày 5/7 (giờ Mỹ), nguồn tin thân cận với People phủ nhận việc Taylor Swift quay lại với Matty Healy. Hiện, chủ nhân ca khúc Look What You Made Me Do đang tận hưởng khoảng thời gian độc thân một cách vui vẻ.

"Họ hoàn toàn không ở bên nhau và thậm chí không còn liên lạc nữa. Cô ấy đang tận hưởng cuộc sống độc thân và dành thời gian trong phòng thu cũng như đi chơi với bạn bè ở thành phố New York", nguồn tin cho biết.

Tuy nhiên, nguồn tin thân cận với ban nhạc The 1975 của Matty Healy đã phản bác và cho rằng sự thật là hoàn toàn khác. Phía đại diện Taylor Swift và The 1975 chưa có phản hồi về những thông tin xoay quanh mối quan hệ của cả hai, theo People.

Taylor Swift trải qua mối tình ngắn ngủi kéo dài một tháng cùng Matty Healy. Ảnh: British GQ.

Hồi tháng 5, tin Taylor Swift hẹn hò thành viên ban nhạc The 1975 xuất hiện tràn ngập trên truyền thông. Tối 5/5, Matty Healy đã có mặt trong buổi diễn của nữ ca sĩ tại Nashville. Hai ngày sau, giọng ca sinh năm 1989 được bắt gặp đi chơi khuya cùng Healy trong chiếc xe SUV. Ngày 16/5, cặp đôi được nhìn thấy khi cùng nhau rời khỏi phòng thu âm Electric Lady Studios tại New York.

Tới ngày 6/6, Page Six, People, TMZ đồng loạt xác nhận Taylor Swift và Matty Healy đường ai nấy đi khiến người hâm mộ ngỡ ngàng. Bộ đôi trải qua khoảng thời gian hẹn hò ngắn ngủi trong một tháng.

"Cả hai đều rất bận rộn và nhận ra rằng họ không thực sự hợp nhau. Bạn bè của Taylor muốn những gì tốt nhất cho cô ấy. Họ cũng không cảm thấy sốc khi mối quan hệ mới của Taylor tan vỡ”, nguồn tin tiết lộ với Entertainment Tonight.