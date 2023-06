Taylor Swift mong fan không chỉ trích tình cũ

Trước thềm tái ra mắt album "Speak Now", Taylor Swift ngầm nhắc đến John Mayer - bạn trai cũ hơn 12 tuổi.

Theo Page Six, trước ngày tái ra mắt album Speak Now, thông qua chia sẻ với khán giả, Taylor Swift ngầm bày tỏ mong muốn người hâm mộ dừng bạo lực mạng John Mayer, bạn trai cũ của nữ ca sĩ. Album này được phát hành lần đầu năm 2010, sau khi hai ngôi sao chia tay chỉ sau 3 tháng hẹn hò.

"Tôi được đứng trên sân khấu này mỗi tối của tour diễn và chứng kiến những điều tuyệt vời nhất xảy ra. Tôi thấy mọi người kết thân, trao nhau những chiếc vòng tay tình bạn và có những tương tác tốt đẹp", nữ ca sĩ nói trong buổi diễn thuộc khuôn khổ Eras Tour tại sân vận động US Bank, Minneapolis, Mỹ hôm thứ 7 tuần trước.

Chủ nhân ca khúc All Too Well sau đó khuyến khích cộng đồng người hâm mộ hãy lan tỏa sự tốt bụng và tử tế mà cô đã thấy trong đêm diễn sau khi album Speak Now (Taylor's Version) ra mắt ngày 7/7.

"Tôi đã 33 tuổi và không còn quan tâm đến những gì xảy ra lúc tôi 19. Tôi chỉ quan tâm đến những bài hát tôi viết và sự thật rằng giờ đây tôi đã được sở hữu chúng. Mục đích của album này không phải để bạn tấn công một ai đó mà bạn nghĩ rằng tôi đã viết về họ vào 14 tỷ năm trước", cô chia sẻ.

Bài hát Dear John thuộc album Speak Now được nhiều người tin rằng Taylor Swift gửi đến John Mayer. Ảnh: Billboard.

Mặc dù không nhắc thẳng tên John Mayer, nữ ca sĩ trình diễn ca khúc Dear John ngay sau màn phát biểu. Taylor cho biết đây là tiết mục đặc biệt của show.

Bản ballad dài gần 7 phút kể về chuyện tình của một thiếu nữ tuổi teen và một người đàn ông hơn tuổi. Ca khúc được nhiều người tin rằng viết về John Mayer do khoảng cách tuổi tác giữa anh và nữ ca sĩ là 12 tuổi. Taylor chưa bao giờ xác nhận John Mayer là nguồn cảm hứng của ca khúc.

Tuy nhiên trả lời phỏng vấn trên tờ Rolling Stone năm 2012, John Mayer cho biết bản thân cảm thấy rất bất ngờ và xấu hổ khi nghe Dear John.

"Tôi sẵn sàng nhận trách nhiệm, nhưng tôi chưa bao giờ làm điều gì để đáng bị như vậy. Đây quả là một hành động phô trương của cô ấy", anh nói. Một năm sau, John Mayer phát hành ca khúc Paper Doll để đáp trả bạn gái cũ.