Taylor Swift mặc váy cưới may trong 1.200 giờ

Thiết kế váy cưới trong MV "I Bet You Think About Me" có hai phiên bản màu khác nhau. Các nghệ nhân đã tốn 1.200 giờ để thực hiện mẫu váy này.

Trong MV âm nhạc I Bet You Think About Me, Taylor Swift xuất hiện nổi bật với 6 bộ đồ khác nhau. Đặc biệt, hai mẫu váy cưới với tông đỏ và trắng từ thương hiệu Nicole + Felicia thu hút nhiều sự chú ý với kiểu dáng lộng lẫy. Toàn bộ xưởng may của Nicole + Felicia đã làm việc liên tục trong 1.200 giờ để hoàn thành mẫu váy này. Chia sẻ với Page Six, nhà thiết kế Nicole và Felicia Chang cho biết: "Các mẫu váy phản ánh hai khía cạnh đối lập nhau". Hai mẫu váy cưới khiến stylist của Taylor Swift ngạc nhiên về độ lộng lẫy. Ảnh: Vogue. Những người thợ may đã làm việc suốt ngày đêm để tạo ra hai mẫu váy quây. Mỗi thiết kế có 2.500 bông hoa đính thủ công bằng vải tuyn, organza và lưới để tạo điểm nhấn cũng như chiều sâu. "Để mô tả lại sự khác biệt của những loài hoa trong tự nhiên, chúng tôi đã tạo ra các cánh hoa với 7 kích thước và chất liệu khác nhau", bộ đôi nhà thiết kế chia sẻ. Chi tiết bông hoa trên váy được các thợ may đầu tư nhiều công sức để mang lại cảm giác chân thực và tự nhiên. Bên cạnh đó, chi tiết những bông hoa thể hiện tinh thần của mẫu váy là sự tái sinh. Hai nhà thiết kế muốn thể hiện hình ảnh những mầm non dần phát triển thành một bông hoa đầy sức sống. Khi nhìn thấy mẫu váy, stylist của Taylor Swift, Joseph Cassell Falconer đã xúc động trước vẻ đẹp của thời trang cao cấp. "Vẻ đẹp của chúng khiến tôi và đạo diễn gần như rơi nước mắt", anh nói. Taylor Swift diện loạt trang phục tông đỏ trong MV mới ra mắt. Ảnh: Page Six, CNN, Pop Sugar. Mẫu váy cưới màu trắng thể hiện tinh thần cổ điển, vượt thời gian. Trong khi đó, thiết kế tông đỏ cho thấy sự táo báo và sôi động Taylor Swift luôn có. Chiếc đầm được nữ ca sĩ diện cùng đôi giày Converse đỏ. Vào ngày 15/11, Taylor Swift ra mắt MV I Bet You Think About Me. Sản phẩm đánh dấu lần đầu nữ diễn viên Blake Lively đảm nhận vai trò đạo diễn. Trong MV, nữ ca sĩ diện loạt trang phục tông đỏ với kiểu dáng mạnh mẽ, quyền lực.