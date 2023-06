Với khối tài sản 740 triệu USD, Taylor Swift lọt top những phụ nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ. Cô cũng là nghệ sĩ giàu thứ hai làng nhạc, sau Rihanna.

Ngày 1/6, tạp chí Forbes công bố danh sách 100 doanh nhân, giám đốc điều hành và nghệ sĩ tự thân giàu nhất ở Mỹ. Danh sách này bao gồm những cái tên nổi bật như Rihanna, Kylie Jenner, Taylor Swift...

Theo Forbes, Taylor Swift có khối tài sản ròng là 740 triệu USD . Con số này đã đưa nữ nghệ sĩ đứng ở vị trí thứ 34 trong bảng xếp hạng. Cô vượt qua Madonna ( 580 triệu USD ) và Beyonce ( 540 triệu USD ).

Tính đến thời điểm hiện tại, Taylor Swift trở thành nữ nghệ sĩ giàu thứ hai làng nhạc, xếp sau Rihanna với 1,4 tỷ USD . Ngôi sao Bitch Better Have My Money xếp thứ 20 trong bảng danh sách nghệ sĩ tự thân giàu nhất nước Mỹ.

Taylor Swift trải qua một năm 2022 thành công rực rỡ nhờ album phòng thu thứ mười, Midnights cùng chuyến lưu diễn The Eras Tour bắt đầu từ tháng 3. Kỷ lục hơn hai triệu vé được Ticketmaster bán ra trong một ngày duy nhất của tháng 11. Nhờ vậy, khối tài sản của nữ ca sĩ tăng lên 170 triệu USD .

Taylor Swift lọt top những phụ nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ. Ảnh: CNN.

Giọng ca Love Story đã 6 lần lọt vào danh sách những ngôi sao có thu nhập cao nhất do Forbes thống kê. Riêng năm 2019, cô đứng đầu, kiếm hơn 185 triệu USD trước thuế trong 12 tháng, vượt qua Kylie Jenner, Kanye West.

Thu nhập chính của Swift chủ yếu đến từ việc bán bản ghi âm, tiền bản quyền âm nhạc, sản phẩm tải xuống kỹ thuật số... Trong đó, những chuyến lưu diễn đem lại lượng tiền khổng lồ.

Theo Business Insider, Swift đã dành khoảng 84 triệu USD để sở hữu 8 bất động sản tại 4 bang khác nhau của Mỹ, bao gồm 2 biệt thự tại khu Beverly Hills có diện tích trên 1.000 m2, cơ ngơi rộng 300 m2, một biệt thự có diện tích 520 m2 tại thành phố Nashville, bang Tennessee...

Các bất động sản còn lại tọa lạc ở bang Rhode Island và thành phố New York. Nếu không phải penthouse sang trọng, bộ sưu tập bất động sản của Swift sẽ là các căn nhà mặt phố 4 tầng, diện tích trên 1.000 m2.

Ngoài ra, Swift sắm 2 chuyên cơ phản lực để phục vụ nhu cầu di chuyển. Giá của hai chiếc này là 40 và 58 triệu USD .