Taylor Swift, Kylie Jenner chăm mặc đồ hở eo

Taylor Swift khá thường xuyên diện đồ hở eo trên sân khấu cũng như ngoài đời. Nói về bí quyết giữ dáng, giọng ca Look What You Made Me Do không dựa vào vũ công nhiều, đồng thời tự mình thể hiện vũ đạo khi biểu diễn. Nữ ca sĩ cố gắng dành thời gian tập thể dục, ăn uống lành mạnh dù lịch trình bận rộn. Ảnh: PopSugar.