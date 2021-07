Taylor Swift đứng đầu danh sách Nhạc sĩ kiếm tiền nhiều nhất 2020

Taylor Swift vượt qua nhiều gương mặt nổi tiếng để giữ ngôi đầu trong danh sách Những nhạc sĩ được trả lương cao nhất năm.

Ngày 21/7, Billboard công bố danh sách Những nhạc sĩ được trả lương cao nhất năm 2020. (tính từ giữa 2020 đến giữa 2021, thu nhập chưa khấu trừ thuế). Taylor Swift dẫn đầu với 23,8 triệu USD . Con số tuy giảm đáng kể so với 99,6 triệu USD hồi năm 2018 của Swift, song vẫn là cao nhất hiện giờ.

Tạp chí Mỹ ước tính giọng ca Love Story đã bỏ túi 10,6 triệu USD từ nền tảng phát nhạc trực tuyến, 10 triệu USD từ doanh thu và tiền bản quyền rơi vào khoảng 3,2 triệu USD .

" 23,8 triệu USD với Taylor cũng là rất cao dù không có doanh thu từ chuyến lưu diễn trong thời dịch. Tính đến 2021, cô sở hữu gia sản hơn 400 triệu USD nhờ vào kỹ năng sáng tác các hit ăn khách cùng loạt tour diễn vòng quanh thế giới" - nguồn tin viết.

Taylor Swift đứng đầu danh sách Những nhạc sĩ được trả lương cao nhất năm. Ảnh: Billboard.

Để thua Taylor Swift 600.000 USD , rapper Post Malone giữ vị trí á quân với 23,2 triệu USD . Cái tên chốt sổ trong top 3 là Céline Dion. Diva kiếm 17,5 triệu USD .

Danh sách top 10 gồm những gương mặt hoạt động sôi nổi trong năm qua, bao gồm Eagles ( 16,3 triệu USD ), Billie Eilish ( 14,7 triệu USD ), Drake ( 14,2 triệu USD ), Queen ( 13,2 triệu USD ), The Beatles ( 12,9 triệu USD ), YoungBoy Never Broke Again ( 11,9 triệu USD ) và Lil Baby ( 11,7 triệu USD ).

Người hâm mộ tỏ ra tiếc nuối khi The Weeknd vuột khỏi 10 vị trí đầu, dù năm 2020 được xem là bùng nổ với anh. Nam ca sĩ đã có bản hit Blinding Lights nằm trong album After Hours càn quét các bảng xếp hạng và các lễ trao giải âm nhạc. Anh ngậm ngùi về thứ 11 với 10,4 triệu USD .