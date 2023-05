Taylor Swift đi chơi đêm cùng Matty Healy giữa tin hẹn hò

Báo Hollywood có nhiều bằng chứng cho thấy Taylor Swift và Matty Healy đang hẹn hò. Mối quan hệ của họ nhận được sự quan tâm lớn.

Ngày 7/5, paparazzi chụp được ảnh Taylor Swift ngồi ở hàng ghế sau của chiếc SUV cùng với Matty Healy trong chuyến đi chơi vào tối muộn. Theo TMZ, bộ đôi được cho là trở về căn hộ của nữ ca sĩ ở Nashville (Mỹ).

"Matty quay sang nhìn Taylor, người đang ngồi cạnh anh. Không rõ liệu có ai khác ngồi phía sau xe hay không, nhưng dù sao đi nữa, bộ đôi này đang tận hưởng không gian của họ. Hai người nhìn sâu vào mắt nhau", nguồn tin viết.

Taylor Swift và Matty Healy được chụp ảnh cùng nhau. Ảnh: BackGrid.

Bức ảnh được chụp sau show diễn thứ hai của ca sĩ Bad Blood ở Nashville. Healy khi đó đã tới xem Swift biểu diễn. Anh mặc đồ đơn giản, đứng giữa đám đông khán giả dưới sân khấu và thưởng thức các tiết mục của cô.

Theo Page Six, Swift đã nhìn vào ống kính máy quay và chia sẻ: "Đây là về bạn. Bạn biết mình là ai. Tôi yêu bạn". Khoảnh khắc nữ ca sĩ nói "những câu khó hiểu" được fan quay lại và đăng tải trên mạng xã hội. Khán giả nhận ra Healy từng chia sẻ nội dung tương tự trên sân khấu ở Philippines, hôm 3/5.

Matty Healy chăm chú theo dõi Taylor Swift trình diễn. Ảnh: Celebsfirst.

Đầu tháng 5, truyền thông Anh làm rộ tin Swift hẹn hò thành viên ban nhạc The 1975 khoảng hai tháng, ngay sau khi cô đường ai nấy đi với diễn viên Joe Alwyn. Bộ đôi được kể thường xuyên nhắn tin, gọi FaceTime cho nhau.

Trước đó, Swift tới concert của The 1975 và biểu diễn bản hit Anti Hero. Cô còn chụp ảnh với mẹ của Healy. The Sun cho biết nữ ca sĩ đã thân thiết với Healy và ban nhạc The 1975 từ nhiều năm nay.

Cả hai hiện chưa lên tiếng về thông tin hẹn hò.

Matty Healy sinh năm 1989, là con trai của vợ chồng diễn viên Tim Healy và Denise Welch. Anh là tay trống, nhạc sĩ, ca sĩ và thủ lĩnh ban nhạc The 1975.