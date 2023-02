Taylor Swift - 'cỗ máy in tiền' của showbiz

Taylor Swift 6 lần lọt vào danh sách những ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất. Năm 2019, cô đứng đầu, vượt qua Kylie Jenner và Kanye West.

"Sau khi phát hành album phòng thu thứ 10, Midnights, vào tháng 10/2022, Taylor Swift trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử sở hữu 10 ca khúc quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Một tháng sau, 14 triệu fan tranh nhau mua vé The Eras Tour trên Ticketmaster khiến nền tảng này khủng hoảng, phải hủy bán.

Nhờ thành công vang dội của Midnights cùng với sức hút mãnh liệt từ The Eras Tour, biểu tượng nhạc pop đã bước qua một năm thành công, kiếm hơn 92 triệu USD - con số đủ giúp Swift lọt top giàu có".

Đó là những gì Forbes viết về Taylor Swift vào ngày 13/2, khi công bố danh sách 10 nghệ sĩ giải trí được trả lương cao nhất năm 2022. Tuy xếp hạng 9, Swift là sao nữ duy nhất góp mặt trong bảng thống kê này.

Album Midnights tạo nên thành công lớn cho Taylor Swift trong năm 2022. Ảnh: CNN.

6 lần vào top ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất

Chẳng ngẫu nhiên khi truyền thông phương Tây dùng cụm từ "cỗ máy in tiền" để nhắc về Taylor Swift. Trong giới nhạc nói riêng và cả showbiz nói chung, nữ ca sĩ luôn là đối thủ đáng gờm với khả năng kiếm tiền quá giỏi. Trung bình mỗi năm, cô "đút túi" vài chục đến trăm triệu USD.

Giọng ca Love Story đã 6 lần lọt vào danh sách những ngôi sao có thu nhập cao nhất do Forbes thống kê. Riêng năm 2019, cô đứng đầu, kiếm hơn 185 triệu USD trước thuế trong 12 tháng, vượt qua Kylie Jenner, Kanye West.

Thu nhập chính của Swift chủ yếu đến từ việc bán bản ghi âm, tiền bản quyền âm nhạc, sản phẩm tải xuống kỹ thuật số... Trong đó, những chuyến lưu diễn đem lại lượng tiền khổng lồ. Người hâm mộ Swift chắc chắn còn nhớ tour diễn 1989 đã thành công rực rỡ thế nào khi ghi nhận doanh thu 250 triệu USD .

Chỉ riêng 5 show đầu tiên trong khuôn khổ Reputation Stadium Tour (2018), Swift đã có 54 triệu USD . Thời điểm đó, với hơn 266,1 triệu USD , Reputation Stadium Tour trở thành tour diễn có lượng vé bán ra nhiều nhất lịch sử nước Mỹ.

Theo Billboard, khi mỗi vé xem show của Swift đến tay khán giả, nữ ca sĩ đã thu thêm khoảng 17 USD cho các vật phẩm, đồ lưu niệm đi kèm.

Taylor Swift trên thảm đỏ lễ trao giải Grammy 2023. Ảnh: Washington Post.

The Eras Tour - chuyến lưu diễn mới nhất của Swift - sẽ diễn ra từ ngày 17/3 đến 9/8 năm nay. Dự án ước tính đạt lợi nhuận 554 triệu USD trước thuế, soán ngôi chuyến lưu diễn đắt giá nhất mọi thời đại đối với một nữ nghệ sĩ của Madonna (Sticky & Sweet Tour).

Không thể phủ nhận ngoài tài năng, yếu tố giúp tạo nên chỗ đứng vững chắc cho ngôi sao sinh năm 1989 là sự hậu thuẫn vững mạnh từ hãng thu âm danh tiếng. Tháng 11/2018, Swift rời hãng Big Machine Records đã gắn bó với cô 12 năm để ký hợp đồng với Universal Music Group. Thỏa thuận trị giá 200 triệu USD cung cấp các điều khoản tốt hơn cho nghệ sĩ trên nền tảng phát nhạc. Đồng nghĩa, Swift được phép duy trì quyền sở hữu các bản ghi chính của bất kỳ bản nhạc mới nào mà cô đã ghi âm với Universal.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Swift được nhiều nhãn hàng, công ty như Keds, Diet Coke, CoverGirl, Capital One... "chọn mặt gửi vàng" cho những hợp đồng quảng cáo trị giá hàng triệu USD.

Khối tài sản hơn 400 triệu USD

Gần 20 năm đi hát, Taylor Swift đã rinh về 11 giải Grammy, 1 giải Emmy, 29 giải thưởng Âm nhạc Billboard, 34 giải thưởng Âm nhạc Mỹ và thiết lập 58 kỷ lục Guinness thế giới.

Nhưng đáng nhắc đến hơn cả, giọng ca All too Well đang sở hữu khối tài sản hơn 400 triệu USD - con số nhiều nghệ sĩ cùng thời khao khát chạm tới.

Theo Business Insider, Swift đã dành khoảng 84 triệu USD để sở hữu 8 bất động sản tại 4 bang khác nhau của Mỹ, bao gồm 2 biệt thự tại khu Beverly Hills có diện tích trên 1000 m2, cơ ngơi rộng 300 m2, một biệt thự có diện tích 520 m2 tại thành phố Nashville, bang Tennessee...

Các bất động sản còn lại tọa lạc ở bang Rhode Island và thành phố New York. Nếu không phải penthouse sang trọng, bộ sưu tập bất động sản của Swift sẽ là các căn nhà mặt phố 4 tầng, diện tích trên 1000 m2.

Ngoài ra, Swift sắm 2 chuyên cơ phản lực để phục vụ nhu cầu di chuyển. Giá của hai chiếc này là 40 và 58 triệu USD .

Có thông tin cho rằng bảo hiểm đôi chân của Swift trị giá đến 40 triệu USD , bằng tiền lương của Lady Gaga năm 2019.

Thành công của Taylor Swift khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ảnh: Cheatsheet.

Giàu có là vậy, song Swift chưa bao giờ khoe khoang hay phô trương khối tài sản kếch xù. Ngược lại, cô đã âm thầm dành tiền cho hoạt động từ thiện. Trong một dịp sinh nhật, thay vì mở tiệc linh đình, Swift đã tặng 100.000 USD cho Trung tâm Giao hưởng Nashville. Nữ ca sĩ đã quyên góp hàng triệu USD cho các nạn nhận của các trận thiên tai tại Mỹ.

Được biết, Swift chi 4 triệu USD cho Hội trường Danh vọng nhạc Đồng quê cùng hàng trăm nghìn USD để phát triển các dự án âm nhạc, nghệ thuật. Đặc biệt, Swift đã tặng 250.000 USD cho nữ ca sĩ Kesha trong vụ kiện chống lại nhà sản xuất.

Với tài năng và tốc độ kiếm tiền hiện tại, Swift được dự đoán sẽ sớm soán ngôi một số ngôi sao khác trên hành trình chinh phục danh hiệu tỷ phú. Nhờ đó, cô có thể sẽ đồng hành cùng nhiều tổ chức thiện nguyện hơn trong việc giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.