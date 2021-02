Taylor Swift chứng tỏ quyền lực khi tái thu âm loạt album đình đám

Trên chương trình Good Morning America hồi giữa tuần, Taylor Swift tiết lộ bản thu âm mới của album “Fearless” sẽ được phát hành vào ngày 9/4.

CNN đưa tin Fearless là album phòng thu thành công nhất của Taylor Swift với hơn 7 triệu bản đã được tiêu thụ. Nhưng nữ ca sĩ không sở hữu bản thu gốc (bản master) của các ca khúc trong album, cũng như bất cứ sản phẩm âm nhạc nào thực hiện trước Lover (2019). Chùm ca khúc này bao gồm nhiều bản hit như We Are Never Ever Getting Back Together, Mine hay Shake It Off.

Bằng việc thu âm lại loạt ca khúc hit, Swift có thể đòi quyền sở hữu những bản thu của mình, hoặc ít nhất, phiên bản mới được thực hiện của chúng.

Bìa album Fearless (Taylor’s Version) sẽ ra mắt hôm 9/4 tới. Ảnh: Taylor Swift.

“Các bản thu ban đầu được Taylor Swift thực hiện trong quá khứ, chịu sự chi phối của những điều khoản hợp đồng và giới hạn pháp lý khác. Cô ấy không hài lòng về chúng”, Serona Elton - giám đốc chương trình đào tạo kinh doanh âm nhạc tại Trường âm nhạc Miami Frost - chia sẻ với CNN Business.

Vị giám đốc tiếp tục: “Giờ cô ấy sẽ hoàn toàn nắm quyền kiểm soát các bản thu của mình, dù điều này không làm thay đổi bên nắm quyền sở hữu bản thu cũ”.

Khi nghệ sĩ ký hợp đồng với một hãng đĩa, thỏa thuận pháp lý điển hình sẽ cho phép công ty thu âm sở hữu bản quyền các bản thu gốc.

“Nghệ sĩ sẽ được trả một khoản % nhất định từ lợi nhuận của bản thu gốc, nhưng không có quyền sở hữu nó. Taylor đang thực hiện những bản thu mới và phát hành thương mại. Cô ấy có toàn quyền sinh sát với chúng” - Elton nói, kèm nhận định việc ghi âm lại các bản thu là một chiến thuật thông minh.

Bà tiếp tục: “Taylor sở hữu cộng đồng người hâm mộ năng động và trung thành. Tiếng nói của cô ấy đủ quyền lực để thuyết phục họ bỏ qua những bản thu cũ và nghe chùm ca khúc mới do cô ấy nắm quyền sở hữu”.

Sở hữu bản thu gốc những ca khúc cũ cũng có thể mang về cho Taylor Swift lợi ích kinh tế không nhỏ. Nhưng quyền sở hữu này mang nhiều ý nghĩa hơn chuyện tiền bạc trước mắt.

Phần lớn sự nghiệp, Taylor Swift ký hợp đồng với hãng Big Machine Records. Sau khi hợp đồng hết hạn năm 2018, cô ký hợp đồng mới với Universal Music Group. Hãng này cho nữ ca sĩ quyền sở hữu bản thu gốc các ca khúc mới của mình từ đó về sau.

Những bản thu gốc mà Swift thực hiện ở Big Machine trước đây được bán cho một công ty thuộc sở hữu của Scooter Braun. Hãng Ithaca Holdings của Braun đã mua lại Big Machine Label Group trong một phần của thỏa thuận trị giá 300 triệu USD hồi 2019.

Hình ảnh Taylor Swift trong MV ca khúc willow ra mắt vào tháng 12/2020. Ảnh: Twitter.

“Đây là điều sẽ xảy ra khi vào năm 15 tuổi, bạn ký hợp đồng với một đối tác mà sự ‘trung thành’ chỉ là một khái niệm trong hợp đồng”, Taylor Swift viết trên Tumblr vào năm 2019. “Và khi người đàn ông ấy nói ‘âm nhạc có giá trị’, tức là toàn bộ lợi nhuận chảy vào túi người không góp chút công sức nào tạo ra nó”.

Sau tuyên bố vào ngày 11/2 về việc Fearless (Taylor’s Version) sắp ra mắt, Taylor Swift cũng chia sẻ chi tiết lý do thực hiện bản thu mới cho chùm ca khúc: “Tôi đã nói rất nhiều về việc tại sao mình quyết định làm lại sáu album đầu tiên. Hy vọng cái cách tôi thực hiện chúng sẽ góp phần cho thấy gốc gác của mình.

Các nghệ sĩ nên được nắm quyền sở hữu sản phẩm của mình. Lý do rõ ràng nhất chính là việc không ai ngoài họ có thể hiểu trọn vẹn tác phẩm”, Swift viết trên Instagram.

Với Taylor Swift, bản thu mới album Fearless là thành quả tiếp theo từ một năm làm nhạc chăm chỉ. Nữ ca sĩ đã phát hành hai album trong thời gian cách ly vì dịch bệnh là folklore và evermore. Hai album đều giành thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc ngay sau khi ra mắt.