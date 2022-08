Taylor Swift bị tố nhái thiết kế sách ‘Lover’

Nhà thơ Teresa La Dart đã khởi kiện Taylor Swift, cáo buộc nữ ngôi sao ăn cắp thiết kế cuốn “Lover” của tác giả này cho cuốn sách đi kèm album cùng tên năm 2019 của Swift.

Trong đơn khiếu nại gửi lên tòa án liên bang Tennessee, Mỹ ngày 23/8, tác giả Teresa La Dart tuyên bố rằng "một số yếu tố sáng tạo" từ cuốn sách Lover năm 2010 của nhà thơ này đã bị đưa vào cuốn sách của Swift - một ấn phẩm đi kèm theo CD Lover phiên bản đặc biệt của nữ ca sĩ.

Luật sư của La Dart đã viết trong đơn kiện rằng sách của Swift vi phạm bản quyền của La Dart và nữ ngôi sao này hiện nợ "hơn một triệu USD" tiền bồi thường thiệt hại.

Bìa tập thơ Lover của Teresa La Dart (trái) và bìa ấn phẩm đi kèm album Lover của Taylor Swift. Ảnh: pitchfork.

Luật sư William S. Parks của La Dart viết trong đơn kiện rằng: “Bị cáo cho đến nay chưa từng thể hiện ý muốn hay chủ động xin ý kiến Teresa La Dart về các quyền thiết kế sáng tạo của cô ấy, cũng như không đưa ra bất kỳ hỗ trợ nào cho Teresa La Dart… chứ đừng nói đến việc thanh toán tiền”.

Những điểm tương đồng giữa cuốn sách của La Dart và cuốn sách của Swift được cho là bao gồm bìa sách dùng “màu hồng phấn và màu xanh lam” và hình ảnh của tác giả “được chụp trong tư thế cúi xuống”.

Bà La Dart cũng tuyên bố Swift đã sao chép “định dạng thể hiện nội dung” của cuốn sách, cụ thể là “những hồi ức được chia sẻ thông qua cả chữ viết và hình ảnh”. La Dart cho biết thiết kế bên trong của cuốn sách, bao gồm "những bức ảnh và bài viết xen kẽ với nhau" - cũng vi phạm bản quyền của tác giả.

Nhận định về vụ kiện này, các chuyên gia pháp lý thông tin với trang Billboard rằng cáo buộc rất đáng nghi ngờ và khó có thể thành công.

Aaron Moss, một nhà tranh tụng kỳ cựu tại công ty Greenberg Glusker và cũng là một cây viết về các vụ kiện bản quyền tại trang web Copyright Lately, cho biết: “Theo tôi, nguyên cáo không tuyên bố gì về sự tương đồng trong nội dung cuốn sách. Ý tưởng viết hồi ký bằng cách xen kẽ chữ viết và hình ảnh khó có thể dùng để kiện tụng. Vì nếu như vậy, người này cũng có thể kiện bất kỳ ai từng viết nhật ký hoặc làm sổ lưu niệm”.

Ngôi sao này đã phải đối mặt với nhiều vụ kiện bản quyền trước đó. Ảnh: MEGA.

Cũng theo trang Billboard, dù tên sách của Swift và sách của La Dart giống hệt nhau, nhưng luật bản quyền thường không bảo vệ mỗi tên sách. Và cái tên Lover không phải chỉ riêng sách của La Dart sử dụng. Hồ sơ của Văn phòng Bản quyền Mỹ cho thấy có hơn một chục cuốn sách khác có cùng tựa đề.

Vụ kiện lần này chỉ là một trong số các vụ kiện bản quyền mà Swift phải đối mặt trong nhiều năm. Các luật sư của ngôi sao này cũng đang bào chữa cho cô trong một vụ kiện kéo dài liên quan đến ca khúc Shake It Off. Hai nhạc sĩ Shawn Hall và Nathan Butler đã tuyên bố rằng bản hit năm 2014 của Taylor, Shake It Off, sao chép bài hát được sáng tác năm 2001 Playas Gon' Play do nhóm nhạc nữ 3LW sáng tác và biểu diễn.

Đầu tháng này, Swift đã khẳng định bài hát Shake It Off "hoàn toàn do tôi viết" và Swift "chưa bao giờ nghe" lời bài hát mà cô bị cáo buộc sao chép.