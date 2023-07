Taylor Swift bị phạt 3.000 USD

Theo New York Post, Taylor Swift và đội ngũ pháp lý đang nỗ lực để giảm số tiền phạt từ Sở Vệ sinh thành phố New York. Tổng số tiền mà Taylor Swift phải đóng là 3.010 USD cho 32 lần vi phạm (từ năm 2018-2023). Năm 2017, nữ ca sĩ mua lại căn nhà mặt phố ba tầng trị giá 18 triệu USD tại khu dân cư Tribeca.

Sở Vệ sinh thành phố New York (DSNY) cáo buộc Swift không đảm bảo vệ sinh khu vực phía trước tòa nhà và đổ rác sai quy định. Báo cáo từ đơn vị này cho hay ngôi nhà có địa chỉ số 153 Franklin St. luôn trong tình trạng lộn xộn.

Vô số loại rác thải như báo cũ, chai lọ, bìa cứng, khăn ăn, giấy gói, gạt tàn và bao thuốc lá xuất hiện bừa bãi xung quanh khu vực. Ngoài ra, phòng tắm bùn và nhà để xe của Swift là những nơi bị phản ánh mất vệ sinh nhất tại đây.

Hiện, giọng ca Bad Blood cùng đội ngũ pháp lý tìm cách để giảm số tiền phạt xuống còn 200 USD . Đại diện của Taylor Swift từ chối bình luận về vụ việc khi được liên hệ, theo New York Post

Một người dân sinh sống trong khu vực phàn nàn với New York Post: “Cô ấy không quan tâm đến việc đổ rác ra bên ngoài. Tôi nghĩ cô ấy tập trung nhiều hơn vào chuyến lưu diễn trị giá hàng triệu USD mà người hâm mộ đang quan tâm”.

Trước thông tin sự việc, người hâm mộ đã lên tiếng bảo vệ thần tượng. Họ cho rằng việc các tay săn ảnh và những người hâm mộ túc trực quanh nhà của Taylor Swift đã khiến khu vực luôn trong tình trạng mất vệ sinh.

