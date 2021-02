Tay vợt từng dự Grand Slam nhập tịch Việt Nam

Thái Sơn Kwiatkowski nhập tịch thành công và có thể thi đấu cho đội tuyển quần vợt Việt Nam tại SEA Games 31.

Tay vợt người Mỹ gốc Việt Thái Sơn Kwiatkowski được CLB Hưng Thịnh - TP.HCM hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, dưới sự hỗ trợ từ Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, hồi cuối tháng 1.

"Thái Sơn được nhập quốc tịch Việt Nam vào tháng 1. Vì mẹ Thái Sơn là người Mỹ gốc Việt, sinh ra ở Việt Nam, nên thủ tục nhập tịch diễn ra thuận lợi. Hiện cả mẹ và Thái Sơn đều có hộ chiếu Việt Nam. Thời gian thực hiện việc nhập tịch là tầm 4 tháng, được thực hiện ở Đại sứ quán Việt Nam tại Washington DC, Mỹ", đại diện CLB Hưng Thịnh chia sẻ với Zing.

Thái Sơn và mẹ trong lần về Việt Nam năm 2019. Ảnh: Quang Thịnh.

Sự có mặt của Thái Sơn giúp CLB nuôi tham vọng thâu tóm các thứ hạng cao nhất ở nội dung của nam. "Mục tiêu của Thái Sơn là giành HCV đơn nam, đôi nam ở giải vô địch quốc gia 2021".

Thái Sơn, hạng 217 thế giới, đang dự giải ATP 250 tại Singapore. Anh có 2 chiến thắng ở vòng loại và sẽ gặp Soonwoo Kwon, hạng 97 thế giới, ở vòng một. Đây là đối thủ anh từng để thua 1-3 tại vòng một US Open 2020. Trước đó, anh dự Australian Open 2021 nhưng không vượt qua vòng sơ loại.

Thái Sơn có mẹ người Việt, bố người Ba Lan. Tay vợt 26 tuổi này từng về Việt Nam thi đấu giải vô địch quốc gia năm 2019, trong màu áo của CLB Hưng Thịnh. Khi đó, Thái Sơn dễ dàng lập cú đúp vô địch đơn nam và đôi nam, đồng thời mong muốn có quốc tịch Việt Nam để cống hiến cho quê hương.

Tay vợt này từng đạt thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp là 181 ATP. Anh từng dự Australian Open, Roland Garros và US Open. Trong đó, anh hai lần vào vòng chính tại US Open 2017 và 2020. Ở US Open 2017, Thái Sơn để lại ấn tượng khi chỉ chịu thua sau 5 set trước tay vợt hạng 27 thế giới khi đó là Mischa Zverev, anh trai của Alexander Zverev.

Thái Sơn và mẹ được cấp hộ chiếu ngày 22/1. Ảnh: VTF.

Theo dự kiến, Thái Sơn sẽ về Việt Nam vào khoảng cuối tháng 10, nếu không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Anh sẽ thi đấu giải vô địch quốc gia và có thể cùng tuyển Việt Nam dự SEA Games 31 trên sân nhà.

Ông Đoàn Thanh Tùng, Tổng thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, cho biết Thái Sơn sẽ giúp quần vợt Việt Nam hướng tới thành tích cao nhất ở các nội dung của nam.

Tại SEA Games 30, Lý Hoàng Nam đã đem về tấm HCV lịch sử cho quần vợt Việt Nam. Khi đó, tuyển Việt Nam cũng có sự phục vụ của một tay vợt Việt kiều Mỹ khác là Daniel Nguyễn, người thua Hoàng Nam trong trận chung kết.