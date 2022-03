Tay vợt Serena Williams: ‘Will Smith diễn rất thật’

Nằm trong danh sách 10 tác phẩm tranh giải Oscar cho phim xuất sắc, “King Richard” được cả giới phê bình, người hâm mộ lẫn các nguyên mẫu nhân vật đánh giá cao.

King Richard là bộ phim chính kịch, tiểu sử đề tài thể thao do Reinaldo Marcus Green đạo diễn từ kịch bản của Zach Baylin. Tại Oscar 2022, bộ phim nhận đề cử cho phim xuất sắc, nam chính xuất sắc, nữ diễn viên phụ xuất sắc, dựng phim, kịch bản gốc và ca khúc nhạc phim xuất sắc. Nữ ca sĩ Beyoncé sẽ trình bày ca khúc nhạc phim, nhan đề Be Alive trong đêm trao giải.

Gia đình Williams xúc động khi xem phim

King Richard là dự án nhiều ý nghĩa với hai chị em Venus và Serena Williams. Đây không chỉ là lần hiếm hoi họ đảm nhận vai trò chỉ đạo sản xuất một bộ phim điện ảnh, mà tác phẩm ấy còn làm về bố họ - người đóng vai trò then chốt trong thành công ngày hôm nay của hai chị em.

Trả lời Zing, Venus và Serena Williams đã chia sẻ cảm xúc về King Richard - với tư cách nguyên mẫu nhân vật cũng như nhà làm phim. Các huyền thoại tennis bày tỏ họ cảm thấy tự hào khi chứng kiến cuộc đời bố mình được tái hiện chân thực và sinh động trên màn ảnh.

Hình ảnh hai chị em nhà Williams cùng bố, ông Richard Williams. Nhiều khoảnh khắc đẹp giữa ba cha con đã được phục dựng trên màn ảnh rộng trong King Richard. Ảnh: Getty Images.

Venus Williams nói: “Bộ phim khiến tôi dạt dào cảm xúc. Mỗi khi đọc kịch bản hay xem đoạn giới thiệu phim, hai mắt tôi đều ngấn lệ. Thật tuyệt vời khi thấy không khí gia đình mình được tái hiện trên màn ảnh”.

Cô tiếp tục: “Việc trông thấy hai nữ diễn viên trẻ thủ vai chúng tôi thân thiết với nhau trên phim trường, cả trước và sau máy quay, thật ngọt ngào. Tôi tự hào với những gì đoàn phim đã làm được. Thành thực mà nói, tôi cảm thấy bộ phim có phần siêu thực. Biên kịch và đạo diễn hiểu rõ gia đình chúng tôi và đã tái hiện câu chuyện lịch sử rất chân thực trên màn ảnh”.

Cũng cùng tâm trạng với chị gái, Serena Williams chia sẻ: “Không từ ngữ nào mô tả bộ phim phù hợp hơn hai chữ ‘siêu thực’. Dàn diễn viên tài năng và ê-kíp làm phim đã thành công tái hiện một cách chân thực cuộc đời bố và chúng tôi trên màn ảnh. Bộ phim cũng mang lại cho tôi ít nhiều cảm giác bất ngờ khi được quan sát cuộc đời mình từ ngôi thứ ba”.

Serena Williams cũng không quên ca ngợi màn hóa thân của Will Smith trong vai ông Richard Williams: “Việc Will Smith hóa thân thành bố chúng tôi, với sự chân thực cao độ, càng khiến bộ phim thêm phần siêu thực. Will Smith diễn rất thật, tài năng của anh ấy đã đưa tác phẩm lên tầm cao mới. Tác phẩm giàu cảm xúc, gọn gàng và có tính nghệ thuật. Tôi muốn cảm ơn ê-kíp làm phim vì đã kể lại lịch sử theo đúng những gì nó vốn có thay vì tô vẽ cầu kỳ”.

Hình ảnh Will Smith, chị em nhà Williams, Demi Singleton, Sanniya Sidney và Jon Bernthal tại các sự kiện quảng bá King Richard. Ảnh: Getty Images, WB.

Cũng trong bài phỏng vấn, Will Smith chia sẻ anh đã luôn ngưỡng mộ phương pháp giáo dục con cái của ông Richard Williams và cảm thấy bản thân học tập được không ít điều từ đó. Vì vậy, anh nhanh chóng chớp lấy cơ hội khi được mời góp mặt trong King Richard.

“Trong buổi gặp gỡ đầu tiên để chuẩn bị cho dự án, tôi nhớ Venus đã nói rằng cô ấy cảm thấy như thể chị em họ bị tẩy não vậy. Bố của họ có những phương pháp giáo dục con cái đặc biệt, tựa một phép thao túng tâm trí”, tài tử nói.

Vai diễn xuất thần của Will Smith

Bộ phim tái hiện một chương trong cuộc đời Richard Williams, bố của hai chị em tay vợt huyền thoại Venus và Serena Williams. Xuất thân từ tầng lớp lao động, ngày ngày phải làm việc vất vả nhưng ông Williams vẫn kiên định ước mơ giúp các con đổi đời. Con đường người bố ấy lựa chọn chính là môn quần vợt.

Richard Williams đã xây dựng một bản kế hoạch dài 78 trang, liệt kê chi tiết các bước để biến hai cô con gái Serena và Venus thành những huyền thoại. Ba bố con đã dành nhiều năm trời ròng rã luyện tập tại một sân tennis vô danh vùng Compton, California. Ông Richard cũng không ngừng “tiếp thị” hai cô con gái tới các huấn luyện viên, để chúng có cơ hội được đào tạo và thi đấu trong môi trường chuyên nghiệp.

Bằng những nỗ lực bền bỉ, có phần cố chấp và gàn dở của Richard, hai con gái đã có cơ hội chen chân vào giới quần vợt - bấy giờ đang là sân khấu của các nữ tuyển thủ da trắng xuất thân từ tầng lớp trung lưu. Nhờ người bố chịu cảnh nằm gai nếm mật, các con gái ông đã viết nên câu chuyện phi thường về những cô gái vô danh trở thành huyền thoại sân đất nện.

King Richard được phát hành song song tại rạp và trên dịch vụ trực tuyến HBO Max từ tháng 11/2021. King Richard thu tổng cộng 38,1 triệu USD tại phòng vé toàn cầu, với 15,1 triệu USD đến từ khu vực Bắc Mỹ và 23 triệu USD ở các phòng vé quốc tế (số liệu từ Box Office Mojo).

King Richard là dấu son trong sự nghiệp diễn xuất của Will Smith. Ảnh: WB.

Con số chưa đủ bù lại kinh phí sản xuất vào khoảng 50 triệu USD . Nhưng đây không phải trở ngại lớn với Warner Bros. khi tác phẩm được đón nhận nồng nhiệt trên nền tảng trực tuyến. Theo Deadline, trong ba ngày đầu phát hành, King Richard đã được khoảng 707.000 thuê bao HBO Max chọn xem tại riêng lãnh thổ Mỹ. Phần lớn khán giả xem bộ phim một mạch từ đầu đến cuối thay vì bỏ dở giữa chừng.

Ông Toby Emmerich, Chủ tịch kiêm giám đốc bộ phận nội dung tại Warner Bros. Pictures, tiết lộ sau 30 ngày phát hành trực tuyến, phim đã thu hút gần 2 triệu lượt xem chỉ tính riêng tại Mỹ. Tính tới 20/3, con số này là 2,6 triệu lượt. Kể từ thời điểm Oscar 2022 công bố danh sách đề cử hôm 8/2, phim đã thu hút thêm 403.000 lượt xem.

King Richard nhận nhiều phản hồi tích cực từ các cây bút điện ảnh, chủ yếu là lời ngợi khen dành cho diễn xuất của Will Smith. Giới phê bình đồng tình vai Richard Williams là dấu son trong sự nghiệp diễn xuất của anh, và là cơ hội tốt nhất để tài tử giành tượng vàng Oscar cho nam chính xuất sắc.

Cơ hội đoạt Oscar từng đến với Will Smith hai lần vào các năm 2002 và 2007 khi anh đảm nhận các vai nam chính trong Ali (2001) và The Pursuit of Happyness (2006). Đây là lần thứ ba Smith nhận đề cử khi thủ vai nhân vật có thật trong một bộ phim tiểu sử. Trùng hợp, nhân vật của anh cũng có liên hệ với một môn thể thao (tương tự vai Muhammad Ali) và là một người bố (giống Chris Gardner).