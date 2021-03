Tay vợt kiếm 7,7 triệu USD nhưng vẫn không mua được căn hộ

Andrey Rublev gọi quần vợt là môn thể thao rất tốn kém, bởi anh đã phải chi trả nhiều tiền đến nỗi chưa thể mua được căn hộ.

Theo AS, tay vợt trẻ người Nga đã than thở vấn đề chưa có đủ tiền để mua căn hộ với chuyên gia quần vợt Luigi Gatto. Rublev giải thích: "Năm 2020, tôi phải trả lương cho các thành viên trong đội ngũ của mình dù không thi đấu trận nào trong 5 tháng, do ảnh hưởng của dịch Covid-19. May mắn là tôi không phải trả tiền vé máy bay. Tôi vẫn kiếm được tiền, nhưng quần vợt là môn thể thao rất tốn kém".

Tay vợt 23 tuổi đã kiếm được 7,7 triệu USD tiền thưởng sau hơn 6 năm thi đấu chuyên nghiệp. Trong hơn 2 tháng đầu năm 2021, Rublev đã nhận được gần 1 triệu USD tiền thưởng khi vô địch Rotterdam Open, cùng tuyển Nga lên ngôi ATP Cup hay vào tứ kết Australian Open.

Rublev thắng nhiều trận nhất từ đầu mùa giải 2021. Ảnh: Reuters.

Rublev đang là một trong những tay vợt có khởi đầu tốt nhất mùa giải ATP 2021. Anh từng có 23 chiến thắng liên tiếp tại các giải ATP 500, thành tích tốt thứ 2 lịch sử, chỉ sau 28 trận thắng của Roger Federer.

Rublev đã thắng 19 trong 22 trận từ đầu năm 2021, nhưng chỉ đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng ATP. Tay vợt 23 tuổi chỉ trích cách tính điểm của bảng xếp mới: "Nếu theo bảng xếp hạng bình thường, tôi có thể đứng vị trí thứ 4. Thứ hạng này rõ ràng tốt hơn so với hạng 8. Với cách tính điểm hiện tại, tôi khó vươn lên vị trí thứ 4".

Hiệp hội Quần vợt nhà nghề nam (ATP) đã đóng băng bảng xếp hạng trong 5 tháng khi các giải tạm hoãn vào năm ngoái. Tới lúc các giải bắt đầu trở lại vào tháng 8, một hệ thống sửa đổi đã được đưa ra để tính toán xếp hạng. Bảng xếp hạng mới này sẽ áp dụng tới ngày 9/8.