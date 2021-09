Tay vợt 19 tuổi và những sao mặc đẹp tại tuần lễ thời trang

Emma Raducanu được đánh giá là ngôi sao mặc đẹp tại bữa tiệc thời trang sang trọng. Sự kiện do tạp chí British Vogue kết hợp Tiffany & Co. tổ chức nhằm kỷ niệm Tuần lễ thời trang London. Tay vợt 19 tuổi diện váy trắng đính đá, kết hợp cùng giày cao gót bạc và đeo trang sức kim cương. Cô cũng mới xác nhận trở thành đại sứ cho thương hiệu kim hoàn Tiffany & Co.