Tay trống Peligro tử vong trong phòng tắm

Thi thể của D.H. Peligro được tìm thấy tại nhà riêng ở Los Angeles. Cảnh sát cho biết ngôi sao qua đời do chấn thương vùng đầu.

Ngày 29/10, hàng loạt phương tiện truyền thông Mỹ đưa tin D.H. Peligro (63 tuổi) - tay trống gạo cội của ban nhạc rock Dead Kennedys - qua đời tại nhà riêng hôm 28/10.

Trang Page Six cho biết thi thể của Peligro được tìm thấy trong phòng tắm tại căn nhà ở thung lũng San Fernando, thành phố California. Theo kết quả khám nghiệm sơ bộ, tay trống 63 tuổi qua đời do chấn thương vùng đầu.

Ban nhạc Dead Kennedys thông báo trên Instagram: “Cảnh sát có mặt tại hiện trường và nói rằng Peligro chết do chấn thương vùng đầu sau cú ngã trong phòng tắm”.

D.H. Peligro (trái) và ban nhạc Dead Kennedys. Ảnh: Page Six.

Dead Kennedys cũng cho biết tang lễ sẽ được tổ chức trong những ngày tới và mong muốn người hâm mộ tôn trọng quyền riêng tư của gia đình Peligro trong thời gian này.

D.H. Peligro tên thật là Darren Henley, gia nhập Dead Kennedys năm 1981 - thay thế vị trí của tay trống Bruce Slesinger. Nhóm được biết đến với những ca khúc In God We Trust, Plastic Surgery Disasters, Frankenchrist và Bedtime for Democracy.

Peligro gắn bó với Dead Kennedys cho tới khi ban nhạc tan rã vào năm 1986.

Bên cạnh Dead Kennedys, Peligro cũng chơi cho một số ban nhạc khác trong thời gian ngắn như Red Hot Chili Peppers, The Hellations, Jungle Studs, Nailbomb hay The Feederz.