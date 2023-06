Tay đua Tây Ban Nha tử nạn trên đường đua tử thần Isle of Man TT

Đây là vận động viên thứ 267 tử vong tại giải đua Isle of Man TT kể từ khi được tổ chức vào năm 1907.

Raul Torras Martinez kết thúc sự nghiệp ở tuổi 46. Ảnh: Tollracingteam.

Tay đua Raul Torras Martinez đã thiệt mạng khi đang chạy ở vòng đua cuối cùng ở thể thức Supertwin tại giải Isle of Man TT 2023. Thông tin chi tiết về tai nạn vẫn chưa được công bố, Martinez gặp sự cố ở khu vực giữa cột mốc dặm thứ 16 và 17.

Tay đua 46 tuổi này vẫn đang giữ kỷ lục là người Tây Ban Nha hoàn thành một vòng đua Isle of Man TT trong thời gian nhanh nhất với tốc độ trung bình hơn 201 km/h.

Martinez tham gia đường đua Isle of Man TT từ năm 2017. Anh đã trải qua tổng cộng 21 trận đua và mang về 18 huy chương trong sự nghiệp của mình tại đường đua "tử thần" này. Trước khi gặp nạn, Martinez đang đua cho đội Toll Racing.

Martinez là vận động viên thứ 267 tử vong tại giải đua Isle of Man TT kể từ khi được tổ chức vào năm 1907. Vào năm ngoái đã có 6 tay đua tử nạn, đáng chú ý là cặp bố con Roger và Bradley Stockton.

Lần gần nhất giải Isle of Man TT bị hủy tổ chức là vào năm 2021 do dịch Covid-19. Khác với MotoGP, giải đua này được tổ chức trên những con đường quanh co của đảo Man, điều này cũng khiến cho mức độ nguy hiểm được đẩy lên cao khi các tay đua phải chạy ở những đoạn đường với một bên là vực sâu.