Tay đua môtô cạ khuỷu tay khi chạy hơn 160 km/h

Vận động viên chuyên nghiệp Josh Herrin đã sử dụng chiếc Yamaha YZF-R6 để lập kỷ lục này.

Ngoài những hình ảnh cạ gối (knee down) xuống đường trong các giải đua môtô, các tay đua chuyên nghiệp còn có thể thực hiện được việc cạ khuỷu tay (elbow down) xuống đường. So với cạ gối, cạ khuỷu tay yêu cầu tay đua phải nghiêng xe nhiều hơn, đồng nghĩa với việc tầm quan sát sẽ bị giảm đi.

Josh Herrin, tay đua chuyên nghiệp người Mỹ, đã đăng tải lên kênh YouTube cá nhân để tìm kiếm một kỷ lục Guinness về việc cạ khuỷu tay xuống đường. Tổ chức Guinness World Record đặt ra cho anh yêu cầu cạ khuỷu tay ở tốc độ 160,9 km/h trong 30 m.

Để thực hiện kỷ lục, Josh Herrin đã sử dụng chiếc Yamaha YZF-R1M ở những lần chạy đầu tiên nhưng kết quả không mấy khả quan. Anh quyết định chuyển sang điều khiển chiếc YZF-R6, kết quả cuối cùng mà Josh Herrin đạt được là cạ khuỷu tay ở tốc độ 162,4 km/h trong 30 m.

Trả lời phỏng vấn sau khi ghi tên vào Guinness World Record, Josh Herrin cho biết khó khăn lớn nhất khi thực hiện kỷ lục là vượt qua được sự chênh lệch giữa tốc độ hiển thị trên đồng hồ với tốc độ GPS. Ngoài ra, việc chạy xe ở tốc độ, góc nghiêng lớn và tư thế bị giới hạn cũng khiến cho anh gặp không ít áp lực.

Chiếc YZF-R6 mà Josh Herrin không phải là xe thương mại nguyên bản, nó đã được thay đổi cũng như nâng cấp để có thể đạt được hiệu suất tối ưu khi chạy trên sân đua. Yamaha trang bị cho YZF-R6 động cơ dung tích 599 cc, sản sinh công suất 117 mã lực và mô-men xoắn cực đại 61,7 Nm.