Tây Ban Nha thu giữ loạt tranh giả được rao bán 84 triệu USD

Theo tin từ CNN, cảnh sát Tây Ban Nha đang điều tra 4 người về tội lừa đảo sau khi họ bị cáo buộc cố gắng bán những bức tranh giả với giá hơn 76 triệu euro (84 triệu USD).

CNN dẫn tin từ các nhà chức trách Tây Ban Nha cho biết những nghi phạm này loan tin rằng chúng đang bán đi tác phẩm của các bậc thầy Velazquez và Goya.

Cảnh sát đã thu giữ được nhiều tác phẩm nghệ thuật giả mạo ở thành phố Valencia, ven bờ biển phía đông Địa Trung Hải của Tây Ban Nha. Đáng chú ý, các bức tranh giả xuất hiện cùng một địa điểm. Một bức tranh giả bị thu vào ngày 8/2 và 4 bức tranh khác bị thu giữ vài tuần sau đó.

Trong một tuyên bố, chính quyền khu vực Valencia cho biết bốn tác phẩm giả mạo, được cho là của Francisco de Goya và tác phẩm thứ 5 được cho là của Diego Velazquez, đều kèm theo nhiều văn bản, tài liệu giả mạo với mục đích là lừa đảo các khách hàng tiềm năng.

Theo văn phòng báo chí của cơ quan tư pháp khu vực thông tin với CNN ngày 13/4, các nghi phạm đã bị cảnh sát thẩm vấn nhưng chưa bị bắt giữ.

Bức Portrait of Mariana of Austria thật đang được trưng bày tại Bảo tàng Prado ở Madrid, Tây Ban Nha. Ảnh: Zuma Press.

Trong số các bức tranh giả, bức Portrait of Mariana of Austria được cho là do họa sĩ lừng danh Velazquez vẽ, có giá chào bán cao nhất là 50 triệu euro. Bản gốc tranh hiện được trưng bày tại Bảo tàng Prado ở Madrid, Tây Ban Nha.

Cuộc điều tra được khởi động từ đầu năm nay khi cảnh sát phát hiện ra rằng nhiều người bán hàng đang tìm cách bán các tác phẩm nghệ thuật giả ở Valencia và tỉnh Castellon lân cận.

Các chuyên gia nghệ thuật hàng đầu của Tây Ban Nha đã khẳng định những bức tranh này là đồ giả.

Gabriela Bravo, người đứng đầu cơ quan tư pháp của chính quyền khu vực, nói rằng các tác phẩm nghệ thuật giả có thể có khả năng sinh lợi "nhưng điều cần lên án nhất về tội ác này là nó làm mất đi giá trị của những nhà sáng tạo lớn, trong trường hợp này là những họa sĩ vĩ đại trong lịch sử của chúng tôi".

Hai trong số những bức tranh giả được người bán giới thiệu là của Goya, với mức giá hơn 7 triệu euro mỗi bức. Trên thực tế, bản gốc của những bức tranh này cũng không phải của Goya mà của một nghệ sĩ Tây Ban Nha danh tiếng khác là Anton Rafael Mengs. Bản gốc của chúng hiện cũng đang được trưng bày ở Prado.

Một tác phẩm giả khác cũng được cho là của Goya. Bức Allegory of the Pillar of Zaragoza được chào bán với giá 4 triệu euro. Theo các nhà chức trách địa phương, "đây là một tác phẩm có chất lượng rất thấp và thậm chí không được thực hiện bởi một họa sĩ chuyên nghiệp".

Tác phẩm cuối cùng, cũng bị gán cho Goya, với giá chào bán 8 triệu euro là Blessing of Santa Rosa de Lima. Đây là một bức tranh nhái và bản gốc của tác phẩm cũng không phải của Goya mà dường như là của một họa sĩ người Italy thế kỷ 17.

Họa sĩ Diego Velázquez (1599 - 1660) là một nhân vật hàng đầu trong Thời kỳ Hoàng kim của nghệ thuật và văn học Tây Ban Nha. Tác phẩm của ông đã có ảnh hưởng lớn đối với nhiều họa sĩ theo trường phái Ấn tượng sau này, những người đã xây dựng trên nền tảng của những gì ông đặt nền móng đầu tiên. Còn Francisco Goya (1746 - 1828) cũng là một họa sĩ và nhà điêu khắc sáng tạo, và là một trong những bậc thầy vĩ đại của hội họa Tây Ban Nha. Các tác phẩm mang phong cách nghệ thuật phá cách và sáng tạo của ông là hình mẫu cho các họa sĩ thế hệ sau như Édouard Manet hay Pablo Picasso noi theo.